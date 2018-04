Jeg håper fortsatt på Marit Bjørgen i landslaget

Jeg blir emosjonelt berørt av beskjeden, forstår henne, men håper hun snart er tilbake på landslaget - som trener!

Allerede for ett år siden blogget jeg om at Norges Skiforbund burde innlede en diskusjon om en fremtidig trenerrolle for Marit Bjørgen.

Ingen har sånn erfaring og kunnskap om trening og konkurranse på høyeste elitenivå som Rognes' stolthet.

Få har slike lederegenskaper.

Marit Bjørgen har vært dronningen, medmennesket og lederen i mange år og har lært seg alt som er verdt å vite om hvordan man når framgang, takler motgang og utvikler seg på alle områder.

Hun er den ultimate mentoren. Det er ingen hemmelighet for Vidar Løfshus eller Roar Hjelmeset.

Det er ingen tvil om at ski-Norge trenger Marit Bjørgen, og jeg kan ikke tenke meg annet enn at Marit Bjørgen på et vis trenger ski-Norge også framover, når hun etter hvert staker ut i et nytt yrkesliv.

Men først skal hun få gjøre seg ferdig med NM i Alta og ta en sårt tiltrengt ferie med familien.

Jeg møtte Marit Bjørgen for første gang i forbindelse med VM i Val di Fiemme i 2003 da hun vant sin første store individuelle tittel (sprint).

I 15 år har jeg hatt gleden av å møte denne fantastiske idrettskvinnen og lagspilleren ved et hundretalls konkurranser, reiser og pressekonferanser.

Det har vært mange minneverdige stunder, og Marit har alltid vært klok, sunn og tilgjengelig for alle som har villet ha en del av henne.

Hennes måte å takle media på er beundringsverdig. Rolig, trygg og med en forståelse for hva media betyr for skisporten. Som presseansvarlig for Charlotte Kalla vet jeg hva Marit har betydd for vår svenske skidronning.

Hvordan hun har peppet og motivert en av sine tøffeste konkurrenter og hvor stor hun har vært i nederlagets stund mot dem som har slått henne.

Det er uvirkelig å tenke seg en ny sesong uten Marit. Det synes nok alle, inkludert Charlotte, som ennå ikke vet at Marit har valgt å slutte. Charlotte går på tur langt inne i Lapplandsfjällen.

Men alt har sin tid, selv for Marit Bjørgen. En karriere kan ikke vare for alltid. Vi får respektere Marit sin avgjørelse. Hun sier at hun savner motivasjon og vilje til å gi det lille ekstra som kreves for å kunne forsvare sin posisjon som verdens skidronning.

Det er forståelig etter 20 år som eliteløper.

Jeg trodde likevel at vennen Therese Johaugs comeback skulle bety at Marit kunne holde gnisten oppe ytterligere en sesong, til VM i Seefeld i 2019. At hun ville avslutte der med Therese i en stafett.

Men slik ble det ikke. Dessverre.

Marit Bjørgen vekker bare gode følelser. Når jeg ser NRK-intervjuet med Marit, Ragnhild Haga og Ingvild Flugstad Østberg så forsterkes bildet av at det er mye mer enn en fantastisk skiløper som slutter.

Laget og venninnene der mister en trygg favn, et varmt medmenneske å hvile seg mot. En idrettskvinne som har vært det naturlige midtpunktet i verdens beste landslag. Jeg blir selv tårøyd av å se intervjuet.

Marit Bjørgen er elsket av alle.

Det er bare å takke for alt hun har gjort og betydd for sporten i Norge og internasjonalt. Og for alle millioner av TV-seere, som har fått tatt del i hennes idrettskarriere og hatt stor glede av den i lang tid.

Det er bare å håpe at Marit fortsatt vil bidra og dele av sin kunnskap og person. Så når alt har lagt seg håper jeg at hun er tilbake som trener, eller rådgiver eller coach når neste sesong starter på Beitostølen i november.



Takk for alt, Marit!

Velkommen igjen!

Og gratulerer med det 25. NM-gullet.

/Torbjørn