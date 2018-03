Johaug-utfordring kan få Bjørgen til å fortsette

Etter påske har skidronningen Marit Bjørgen lovet å gi beskjed om hun fortsetter den eventyrlige karrieren eller om hun legger

langrennsskiene på hylla.

Det må være utrolig vanskelig å gi seg med et yrke man elsker og som gir tilfredsstillende arbeidsdager med trening og prestasjoner som hylles offentlig. Skielskeren Marit Bjørgen, som fyller 38 år på onsdag, har sett fra utsiden en helt fantastisk jobb som profesjonell langrennsløper.

Ja, innsatsen hennes er bortimot total med opp imot 1000 treningstimer hvert år, og mange dager på reisefot, men hun får, i motsetning til mange eliteutøvere, veldig bra betalt for sine mange seire og kronene tikker inn på bankkontoen.

Så hva er alternativet?

Det rolige familielivet og en tilpasning til et normalt yrkesliv blir det uansett godt med tid til etter 2019-sesongen.

Om motivasjonen er der, noe veldig mye tyder på, for én siste innsats, og kroppen hennes ikke skriker av slitasje og trøtthet, samtidig som samboer Fred Børre og sønnen Marius støtter en videre karriere, bør det meste ligge til rette for at bondejenta fra Rognes fortsetter med sin «drømmejobb».

Utviklingen hennes i skisporet har jo ikke akkurat gått bakover.

Tremila både i Pyeongchang-OL og i Holmenkollen, og spurtseieren over Stina Nilsson i OL-stafetten, er tre eksempler på at kapasiteten til veteranen fortsatt er enorm.

Nok en vinter har Marit Bjørgen vist oss hvilken fenomenal skiløper hun er. Det ble et vellykket OL, med fem medaljer, derav to gull, et sølv og to bronse.

Med 114 verdenscupseire i bagasjen har Marit Bjørgen gang på gang bevist at hun vet akkurat hva hun må gjøre i treningen – og konkurranseforberedelser – for å lykkes og være best når det gjelder.

Marit har en vinneroppskrift, hun har rutine, trygghet, og en vinnerskalle som vil gjøre det vanskelig for konkurrentene å beseire henne under VM i Seefeld i 2019. Det til tross for at Therese Johaug da er tilbake på startstreken.

Marit har kanskje mistet litt av hurtigheten, men utholdenheten, teknikken og evnen til å sloss om medaljer av edleste sort ett år til, har hun definitivt.

Therese Johaugs comeback kan faktisk bli avgjørende for Bjørgens valg om å fortsette.

Jeg tror det er ingenting hun heller ønsker, enn å få gå hjem enda et VM-gull, sammen med Johaug. Jeg tror også at konkurransemennesket Bjørgen pirres av tanken på å for første gang på tre år, igjen gjøre opp om dronningtittelen med nettopp Therese.

Den utfordringen og opplevelsen burde ligge i bakhodet når Bjørgen skal ta en avgjørelse etter påskehelgen. Det kan nok være fristende å legge opp etter en sesong som dette, men da tror jeg Bjørgen hadde valgt å si takk for seg allerede i Falun.

Jeg venter i spenning.

/Torbjørn Nordvall