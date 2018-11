Johaugs fem tøffeste utfordringer i Ruka

Nå venter den første gallaforestillingen og største prøvelsen i skisporet på 2,5 år for Therese Johaug.

Når verdenscupen starter i finske Ruka til helgen har Dalsbygdas verdensstjerne minst fem tøffe utfordringer hun må klare før man kan sprette champagnekorkene i det norske laget.

Ski, smøring, media, konkurrenter og et gult kort. Pluss en bra dagsform. Det er mye som spiller inn om Therese Johaug skal lykkes med en fulltreffer allerede i det første verdenscuprennet etter utestengelsen.

Om Therese Johaug var nervøs og spent før konkurransene på Beitostølen så kommer hun garantert å kjenne trykket i Ruka også. Det er nå vi skal få beviset på Johaugs form.

Og formen til hele støtteapparatet.

Alt tyder på at Johaugs utestengelse har gjort henne sterkere både fysisk, mentalt og teknisk som skiløper.

Hun har trent hardt og lenge og har vært gjennom et mentalt helvete.

Det vi så på Beitostølen var verdensklasse på alle måter.

Johaug er den store favoritten i Ruka.

Det er ingen tvil om det.

Men hun kommer ikke til å få noe gratis.

1. Media og konkurrenter kommer til å stå på rekke og rad for å sette henne på prøve før og under 10-kilometeren på søndag.

Det starter med pressekonferansen til FIS fredag klokken 18.00 i pressesenteret i Ruka. Det pleide det normalt å være lettere kaos når Petter Northug jr var på plass.

Med Johaug i fokus vil det bli minst like mye styr.

Selv om Johaug er vant med internasjonale pressekonferanser så blir det noe ekstra i Ruka med finsk media først i køen. Finnene pleier ikke å holde igjen når det kommer til ubehagelige spørsmål.

Spesielt ikke hvis de får muligheten til å provosere nordmenn og svensker.

Uavhengig av lette eller harde spørsmål forberede seg på et tøft treff med mediene. Skiverden trenger henne og ikke minst vet mediene at Johaug selger og genererer masse klikk på nettet.

Intervjuene kan være mange.

Stina Nilsson og øvrige kvinner på pressekonferansen blir sannsynligvis statister. Tykket kan suge energi ut av Johaug. Men hun har lørdagen til å komme seg på før søndagens 10-kilometer i klassisk stil.

2.) Skiene

Forrige sesong smurte alle de norske jentene seg bort utenom Kathrine Harsem i sprintprologen og gikk glipp av finalene. Smørerteamet må lykkes med Johaugs ski om det skal bli seier. Det blir meldt mer stabilt vær i år. På søndag ventes det å bli cirka 2 minusgrader og ikke noe nedbør.

Ruka-løypen har stor variasjon av bratte bakker og raske utforkjøringer. Skiene har stor betydning.

3) Dagsformen

Johaugs verste motstander kan faktisk bli henne selv. Det finnes en risiko for overtenning, at hun vil for mye og går seg tom. Klarer hun å balansere stress, press, teknikk og taktikk er løypa som skreddersydd for henne. Det er en kapasitetsløype.

4) Verste konkurrenten

Krista Pärmakoski. Det finske hjemmehåpet fra Ikaalinen rapporteres å ha hatt en bra treningssommer og høst. Det ligger an til en enda kvassere Pärmakoski denne sesongen i forhold til den forrige hvor hun vant sine tre første individuelle verdenscupløp i Planica, Lahti og Falun. I OL i Sør-Korea tok Pärmakoski medalje i alle de individuelle distansene: Sølv på 30 km, bronse i skiathlon og på 10 km.

Bak Pärmakoski kommer de norske lagvenninnene Ingvild Flugstad Østberg, Ragnhild Haga, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, svenske Charlotte Kalla, Stina Nilsson og Ebba Andersson, russeren Natalia Nepreyeva, amerikanske Jessica Diggins, østerrikeren Teresa Stadlober og kanskje sveitsiske Natalie von Sibentahl.

Det er ikke bare, bare for Johaug å parkere fra den gjengen.

På Beitostølen fikk vi en internasjonal referanse på 10 kilometeren da amerikanske Sadie Bjornsen ble nummer tre, 1 minutt og 49 sekunder bak Johaug. I OL-løpet i Pyeongchang på 10-kilometeren ble Bjornsen 15 - 1 minutt og 42 sekunder bak Ragnhild Haga.

5) Gult kort

Therese Johaug pådro seg et gult kort under det klassiske løpet på Beitostølen. Hun må gå helt stilrent klassisk og ikke gå på noen flere feilskjær. Da risikerer hun å diskes i sitt comeback.

Det vil ingen oppleve.

Rutinerte Johaug har vært gjennom både himmel og helvete i sin karriere og kan klare de utfordringene som venter henne før hun kan kalle seg nummer 1 i verden igjen.

Men i idrett kan alt skje.

Det vet om ikke annet Therese Johaug.

Jeg venter spenning på søndagens nye Johaug-eksamen.

/Torbjörn Nordvall