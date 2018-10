Kongeparets besøk i Kina: - Burde gi dem en gullmedalje

Det internasjonale skiforbundet (FIS) burde gi kongeparet en gullmedalje.

I motsetning til Sverige, så tar Norge et stort ansvar for at Kina skal lykkes med å få fart på skisatsingen. Støtten kommer både fra trenere, smørere, rulleskiseksperter, statsråder og kongelige.

FIS på sin side har ikke gjort stort for å promotere langrennssporten i Kina. Det er først de siste ukene at de har fått øynene opp for dette.

Det norske statsbesøket i Beijing, og framvisningen av kinesiske framtidshåp på rulleski, foran øynene på kong Harald og dronning Sonja, er selvsagt ingen tilfeldig hendelse. Det er en nøye planlagt aktivitet utenfor det berømte Fugleredet, der friidretten gikk av stabelen under sommer-OL i 2008.

Norge opptrer smart her, mener jeg.

I potten ligger nemlig ikke bare muligheten for et stort sportslig utbytte, men også betydelige pengesummer for leverandører og destinasjoner.

Her ligger også muligheten for kinesiske ungdommer til å få verdifulle forbilder og påvirkning fra Vesten, som sikkert kan gi dem inspirasjon og kontakter de aldri har vært i nærheten av tidligere.

Jeg vil påstå at Norges utstrakte hånd til kineserne gjennom vintersportssamarbeidet kan bidra til å gi skisporten et reelt løft.

Kong Harald sa på alvor hvor imponert han var da han så mandagens rulleskioppvisning. Med et bredt glis og glimt i øyet sa han: «Norge er klare til å bidra til at Kina blir nest best i langrenn».

Jeg tror faktisk kong Harald kan få rett i dette i framtiden, om Kina får den tiden og de ressursene som trengs for å utdanne og utvikle ledere, trenere, aktive og funksjonærer.

Om Kina virkelig vil, og er motivert, for å jobbe med vintersportsutvikling, selv etter at nasjonen har arrangert sine første olympiske vinterleker (Beijing, 2022).

Den kinesiske staten har i alle fall trykket på knappene og gitt beskjed om at 300 millioner kinesere skal motiveres til å gå på ski fram mot lekene i Beijing i 2022.

Få tror det er mulig, men la oss si at Kina får i gang rundt 20 millioner løpere i skisporet og i skibakkene, så er det fantastisk.

Ikke bare for Kina. Det internasjonale skiforbundet trenger en ny, sterk verdensdel i familien. Hele skibransjen har et behov for en ekspansjon.

Kina har på ingen måte gjort seg spesielt bemerket tidligere i langrenn og det blir en kamp mot klokken om de skal lykkes med å få fram konkurransedyktige aktive fram mot 2022.

Én sak er i alle fall sikkert. Skisporten er på «G» i Kina. Mye skjer fort, og med Norge som en offensiv støttespiller.

Ved hjelp av den norske kompetansen tar kineserne raske steg framover på flere områder i langrennsatsingen sin.

I Norge er det allerede flere initiativ:

*I prosjekt Team Kina Meråker, ved Meråker videregående skole, er tidligere landslagstrener Tor-Arne Hetland ansatt som sportssjef for å drille et 30-talls kinesiske ungdommer fram mot OL i Beijing.

*I Trysil finner vi en gruppe kinesiske utøvere som den tidligere landslagsprofilen Anita Moen trener.

*Selv på klubbnivå finnes det samarbeid mellom Kina og Norge. Kjelsås IL i Oslo er et eksempel.

*På Norges Toppidrettsgymnas, NTG i Lillehammer, er fem skitrenere i ferd med å bli ansatt på heltid, eller deltid, for å utdanne kinesere i langrenn.

I Kina er det en håndfull norske trenere og smørere som jobber med å utvikle det kinesiske landslaget og hjelpe den kinesiske olympiske komité.

Langrenn er i dag en retning på universitetet, flere steder enn i Beijing. Skimisjonæren og rulleskiverdensmesteren Ragnar Bragvin Andersen har for eksempel utdannet 100 lærere som videre utdanner rundt 10.000 kinesiske skoleelever i faget rulleski.

Ragnar har tilbragt lange perioder i Kina og reist rundt i ulike provinser for å misjonere om, og i første rekke lære bort, rulleski.

Det som skjer nå kan være begynnelsen på det som ser ut til å bli en «ski-boom» i Kina, der FIS for øvrig har lagt inn verdenscupkonkurranser i rulleski neste sommer.

Investorer står klare og er på hugget. De ser på langrenn som et framtidig vekstområde i Kina. På den nylig arrangerte vinersportmessen i Beijing, var de fleste store leverandører av ski- og anleggsutstyr på plass. Det samme var de som vil surfe på «Kina-bølgen» og få de nye skiløperne på treningsleir til Norge.

På denne vintersportsmessen deltok også FIS’ generalsekretær Sarah Lewis og langrennskomiteens formann, nordmannen Vegard Ulvang.

Begge har, på samme måte som kong Harald, blitt imponert av det de så og hørte rundt ulike skisatsinger.

Norge er den nasjonen som har tatt mest ansvar for å støtte Kina i skisatsingen og jeg tror, og håper, at det kommer til å innebære mye bra. Uansett om Kina får fram OL-medaljører, eller ikke, blant sine rundt 1,4 milliarder innbyggere.

Kong Haralds velsignelse for vintersportssamarbeidet mellom Norge og Kina gjør at kineserne får den suverene feedbacken de gjerne vil ha, for å iverksette det de har sagt de ønsker å utrette – feedback fra høyeste hold.

Kongeparets nærvær og støtte burde belønnes med den store gullmedaljen av FIS.

/Torbjörn Nordvall