La Klæbo, Johaug og Northug få tjene penger på personlige sponsorer!

Etter Astrid Uhrenholdt Jacobsens uttalelser i VG forleden er det igjen diskusjon omkring landslagsmodellen og verdiene i norsk langrenn. Hun kaller den økende kommersialiseringen av langrenn for «ødeleggende», og er bekymret.

For meg er det ikke tvil om at de beste langrennsløperne må kunne tjene egne penger på private sponsoravtaler, selv om de tilhører det norske landslaget.

«Norges skiforbund og toppidrettssatsingen i skiforbundet bygger på en fellesskapsmodell der markedsrettighetene i stor grad er sentraliserte og kommer alle til gode. Den etablerte modellen har i løpet av de siste årene blitt utfordret av løpere, managere, team, kommersielle aktører og andre som ønsker en større del av markedsrettighetene og markedsinntektene.»

Sitatet er hentet fra Norges skiforbunds egne nettsider, og ble publisert i juni 2017.

Det ligger i sakens natur at Skiforbundet vil slå ring om sin gamle landslagsmodell, som jo har ført til utrolige framganger uten sammenligning for skinasjonen Norge.

Samtidig er jeg sikker på at det ene ikke utelukker det andre.

Landslagsvirksomheten blir jo ikke akkurat sittende på bar bakke om noen av forbundets største navn, som Johannes Høsflot Klæbo og Therese Johaug, gjør kommersielle avtaler i sitt eget navn - basert på sine egne prestasjoner og suksesser.

Jeg støtter uttalelsen fra Johaugs manager Jørn Ernst, som i VG sier det så enkelt: - Det må være lov å tjene penger.

Jacobsen er en klok kvinne med hodet på rett plass. Den 31 år gamle medisinstudentens utspill om pengejag og verdier er både «helsebringende» og nyttig å reflektere over. Jeg deler mye av tankegodset Jacobsen kommer med omkring idrettens grunnleggende verdier, med fellesskap og idrettsglede. Men når det kommer til den kommersielle utviklingen, som Jacobsen er bekymret for, er jeg av total annen oppfatning.

Klæbo, Northug, Krüger, Haga, Østberg, Weng og Sundby satser hundre prosent på å være raskest i verden med langrennsski på beina. Det gjør de med åpenbar glede og det er tydelig at de elsker å gå på ski.

Så skal da de beste løperne behøve å stå i så stor takknemlighetsgjeld til Skiforbundet at de lojalt skal sitte stille i båten om de har mulighet til å tjene egne penger på idretten de bedriver?

Nei, det er heller tvilsomt.

Skiforbundets status og økonomi har jo utvilsomt blitt bygget opp rundt nettopp de beste løpernes fenomenale resultater.

I Sverige er problemet snudd på hodet. Det er for lite kommers i langrenn der.

Per i dag er det tre-fire av landslagsløperne, med Charlotte Kalla i spissen, som får til å skaffe seg private sponsoravtaler slik at de trygt kan leve av å være langrennsløpere. De øvrige lever et relativt magert liv, og må bruke mye tid og energi i å få det til å gå rundt økonomisk.

Det i seg selv hemmer eliteutøvernes utvikling.

På samme tid går økonomien i det svenske langrennslandslaget, som en del av det svenske forbundet, så det griner. Der har tallene skutt i været med flere titalls millioner etter suksess-OL-et i Vancouver i 2010.

Og hvorfor det? Jo, fordi de beste - Kalla, Hellner, Nilsson, Peterson - har levert og gjort landslaget attraktivt å satse både TV-tid og mediedekning på - sesong etter sesong.

I Sverige er det fritt fram for å tjene penger på langrenn og skiløping. Men det er som sagt veldig få aktive som er attraktive nok til at markedskreftene og næringslivet kommer på banen.

Innenfor fotball og ishockey i Sverige minsker absolutt ikke fellesskapet, og ei heller hindret barn, unge, voksne eller lederes interesse for å være med i sporten, bare for at et par hundre spillere tjener mange millioner i NHL, KHL eller i en fotballiga i Europa, Asia eller Amerika. Fotballforbundet og ishockeyforbundet lever godt, og spillerne stiller når de blir kalt opp.

Det finnes ingen motsetninger overhodet.

Langrenn er nasjonalidrett i Norge. Få idrettsutøvere blir så omtalt, populære og verdsatte som de norske langrennsløperne. Kong Harald og statsminister Erna Solberg står først i køen for å vise folkets takknemlighet og backing. Alle syns det er gøy med langrenn.

Jeg kan ikke for mitt bare liv tenke meg at Skiforbundets virksomhet på noen måte skal trues av at Klæbo og Johaug & Co. skriver personlige millionkontrakter. Ikke så lenge de er en del av landslaget. Markedet - det vil si næringslivet - vil jo ikke droppe å sponse langrennslandslaget bare fordi noen av stjernene bygger egne sponsorfamilier med millioninntekter. De er jo likefullt en del av landslaget.

Og det ene utelukker ikke automatisk det andre.

Jacobsens hjerte for langrenn er stort, og hun er virkelig et flott forbilde for Idretts-Norge med sin unike evne til å kombinere på høyeste internasjonale nivå samtidig som hun studerer medisin.

Men ikke alle er som Jacobsen.

De fleste av hennes landslagskamerater «ofrer» alt av studier og «normalt arbeid» for å bli best. Det er ikke pengene i seg selv som er drivkraften for dem. Det er heller en konsekvens av å ha lykkes og å ha oppnådd OL- og VM-triumfer, at de er i posisjon til å skaffe seg økonomisk frihet og millionkontrakter - og dette kommer i tillegg til de mulighetene og kontraktene disse utøverne indirekte bidrar til for Norges skiforbund.

Petter Northug tror han snart er tilbake i trening. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Jeg syns ikke det er rimelig at utøvere som Klæbo, Johaug, Northug og Krüger skal sitte som gisler i et system som motvirker mulighetene til at de kan tjene penger på sin idrett - som jo er deres jobb, og som gir såvel skiforbundet som nasjonen fantastisk PR både nasjonalt og internasjonalt.

De er verdt hver eneste krone, spør du meg. Om Johaug og Klæbo tjener én million eller 45 millioner på langrennsprestasjonene sine, samtidig som de gjør sin plikt for Skiforbundet og landslaget, så kan jeg ikke se at det er et problem.

De beste langrennsløperne tar definitivt sitt moralske ansvar også. De stiller opp i vått og tørt på ulike arrangementer og aktiviteter i regi av Skiforbundet, og de eksponerer forbundets sponsorer de største deler av året. De er forbilder som skaper interesse og engasjement i alle aldersgrupper. Det bidrar i neste omgang til en økt interesse for skinasjonen Norge. Mediene elsker å skrive om de norske stjernene.

Den økende kommersialiseringen som Jacobsen er bekymret for, bidrar etter mitt syn til at Ski-Norge kan vokse i elitebredden. I langløpscupen Ski Classic har Norge med et titalls lag. Sverige har to. Næringslivet ser langrenn som et produkt det er verdt å satse penger på. Det skal Norge være takknemlige for. Det betyr at flere får mulighet til å satse profesjonelt på langrenn, også utenfor landslaget.

Landslagsmodellen til Norge må virkelig passe seg for å bli for rigid. Langrenn er kommersiell til tusen i 2018. Og uten kommers ville vi ikke hatt noen verdenscup, vi ville ikke hatt noe VM, OL, og ellers veldig lite mediedekning.

De største stjernene fortjener å få betalt for den posisjonen de har oppnådd gjennom sitt ekstreme harde arbeid mot toppen.

Det er bra for den aktive framtid. Og det er bra for Norges skiforbund.