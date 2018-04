Løfshus' hjertelige flørt med Petter Northug

Da Petter Northug under NM i Alta ble intervjuet av NRKs Ida Nysæter Rasch fikk han spørsmålet om hvordan han opplevde kontakten med Skiforbundet.

Jeg ble overrasket av svaret.

- Det er en god dialog. Nå har vi hjerter og blunkesmilefjes i tekstmeldingene, sa han.

Mange trodde nok at Petter tullet.

Men det fantes nok noe sannhet bak det lure smilet til Mosvik-sønnen.

Om det var Vidar Løfshus eller Eirik Myhr Nossum som Petter Northug meldte med er uklart. Det kan i hvert fall ikke ha vært Tor-Arne Hetland.

Trollmannen fra Helleland, som jeg døpte Hetland til i et blogginnlegg jeg skrev etter OL-suksessen, er nok ikke den personen Petter Northug sender gladmeldingen til etter denne sesongen.



Vrakingen til verdenscuppremieren i finske Ruka og Tour de Ski gikk, etter hva jeg erfarer, hardt inn på Northug. Selv om han ikke var i form til konkurransene så fikk Northug heller ingen særbehandling.

Han fikk det ikke slik han ønsket og stemningen mellom skistjernen og Norges Skiforbund ble dårlig. Nå ser imidlertid kjærligheten mellom Skiforbundet og Northug ut til å være på vei i en ny spennende fase.



Det er helt åpenbart at Vidar Løfshus gjør alt for å lokke Petter Northug tilbake på laget igjen.

HJERTER OG BLUNKEFJES: Petter Northug bekreftet her at han flørter med skiforbundet.

Landslagsutøvernes tøffe evaluering, med hard kritikk mot Hetlands lederstil og manglende kommunikasjonsevne, veide sikkert tungt i Løfshus' vektskål.



Når han i tillegg sitter med Petter Northugs tidligere private trener Eirik Myhr Nossum som en het kandidat til å ta over ansvaret for herrelaget, ja, da tror jeg at Løfshus også lytter til en del av Mosvik-ekspressens krav for å komme tilbake på landslaget igjen.



Northug vil tilsynelatende har trenere rundt seg som han kan prate med. Og Norges Skiforbund vil så klart ha trenere for allroundlaget som alle kan samles rundt, inkludert Petter Northug jr.

Det er en ren spekulasjon, men jeg er ganske sikker på at Eirik Myhr Nossums navn klinger godt på både landslaget og i Northug-leiren.



Som svensk er det veldig interessant å følge utviklingen i Ski-Norge. Tor-Arne Hetland må ha svakheter når det gjelder kommunikasjon og lederskap, men det går ikke an å kritisere trollmannens resultater i vinter. Ingen herrelag i verden er i nærheten.



Med Hetland ved roret vant Norge OL-stafetten for første gang siden 2002. Det ble totalt sju OL-medaljer med to individuelle gull til Johannes Høsflot Klæbo og Simen Hegstad Krüger.

Norge vant fire av seks herredistanser i Pyeongchang og tok medaljer på fem av de seks distansene.



I verdenscupen så vant Klæbo. Sundby ble nummer tre. Fire nordmenn endte blant topp ti. Om Hetland hadde klart dette i Sverige hadde han fått en egen statue i Kungsträdgården i Stockholm, eller i det minste nær svenske Skiforbundets hovedkvarter på Lugnet i Falun.



Hetland hadde vært en konge. Men i Norge? Nei. Han duger åpenbart ikke.



Så et tips til Det svenske skiforbundet er å ringe Tor-Arne Hetland og høre om han vil komme over grensen for å trene et rufsete svensk herrelag som sliter.

I de to siste mesterskapene har de svenske herrene tatt en ynkelig bronse på stafetten i Lahti-VM i 2017.

I vinterens verdenscup ble Calle Halfvarsson beste svenske på en 13. plass i sammendraget.

Det finnes mye å gjøre i Sverige, Hetland! Og jeg tror Sverige behøver norsk innflytelse og råd fra våre naboer i vest som stadig leverer resultater og takler generasjonskifter.

Jeg tror også at det er lettere for Tor-Arne Hetland å utvikle lederstilen og kommunikasjonsevnen enn det er for Sverige å finne en trener som kan utvikle dyktige skiløpere til å bli verdensklasseløpere.

Når det gjelder det siste, så har Hetland lykkes strålende.

/Torbjörn Nordvall