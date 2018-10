Petter Northug kommer til å lykkes!

Magesyken og flere treningsavbrudd i sommer og høst. Men tilbake i det norske landslaget med ny glede, energi og Arild Monsen som trener.

I motsetning til de fleste skieksperter i Norge, mener jeg at det er mye mer som taler for at Petter Northug skal lykkes, enn mislykkes, i VM-sesongen 2019.

Jeg noterer meg at det nærmest har blitt en konkurranse blant mediene i Norge om å overgå hverandre på temaet Northug, VM og når eventyret skal ta slutt.

Mine kritiske venner i for eksempel Adresseavisen og Dagbladet uttrykker skepsis og levner ikke Northug store sjanser.

Jeg leser om sviktende motivasjon og at utviklingen har løpt ifra 32-åringen fra Mosvik, en mann som har vært Norges frelser i skisporet mellom 2007 og 2015.

På kontoen har han 16 mesterskapsmedaljer, hvor av åtte av dem er individuelle gull. Ja, det er historie nå, men historien har i det minste lært meg at Petter Northug er noe helt unikt i skisporet.

Northug har alt når han er i rett balanse som menneske og om han har gjort den jobben som kreves for å vinne mesterskapsmedaljer.

Vi svensker har stor respekt for det Northug har utrettet. Og jeg er ikke den eneste fra nabolandet i øst som nekter å avskrive Northug denne vinteren.

Northug har helt klart mye mer å gi, om han vil og orker.

Alderen er ingen hindring og det fines flere skiløpere enn Northug i historien som har reist seg fra asken, tatt seg tilbake og vunnet gull. Thomas Wassberg gjorde det to ganger. Først etter en trafikkulykke i 1978 og så etter en tøff sesong i 1986. I Oberstdorf i 1987 tok han medalje på samtlige distanser.

Gunde Svan kom tilbake etter en tøff sesong i 1987 med mye skader og vant OL-gull på 50 kilometer under OL i Calgary i 1988. Denne listen kan gjøres betraktelig lengre og selv inkludere et par år i Marit Bjørgens karriere.

De virkelig store skiløperne, lykkes ofte med det utrolige.

For å være best, som Northug har vært i mange år, kreves det talent, vilje trenings- og konkurranseglede. Et sunt liv og en nøye planlagt hverdag, med nøye oppfølging og evaluering. Ofte kreves det også en god spurt, for å vinne og ta medaljer.

Det er mulig jeg gjør en total feilbedømmelse av situasjonen, som gammel Northug-fan, og at jeg ikke ønsker å se en lysende skikarriere ta slutt, men jeg nekter å gi opp tanken på en Northug på VM-pallen, og jeg skal forklare hvorfor jeg tror at John og May Northugs eldste sønn kommer til å gå både sprint og sprintstafett under VM.

Forskjellen mellom oktober 2018, sammenlignet med oktober 2017 og 2016, er enorm.

I 2016 og 2017 manglet Petter noen som tok ham i ørene, før han gikk for langt. Han brente alt kruttet allerede før sesongen hadde startet. Og han gjorde dette mens han satset i sitt eget lagt, utenfor landslagets organisasjon.

Northug var overlatt til seg selv, og gikk seg litt bort i sitt eget liv som toppidrettsutøver.

Det var selvvalgt å satse for seg selv, ja, men forbundet kommuniserte heller aldri offentlig at de ville gi Northug en hjelpende hånd. Det hele tok av med offentlige debatter rundt laguttak, som ikke gavnet noen.

Petter gikk både fysisk og psykisk i kjelleren etter at han hadde få beskjed om at han ikke fikk delta under Tour de Ski i 2018. Han kom seg så smått på vårparten, og viste da litt av sin klasse.

Siden april i år har Northug vært en del av sprintlaget til Norges Skiforbund, under ledelse av Arild Monsen. Han er en del av et NSF-lag og på bakgrunn av hva jeg har hørt fra mine kilder i sommer og høst, er det en glad, seriøs og motivert Petter som har funnet seg til rette med sine nye lagkamerater.

Northug både gir og får mer energi av å være i laget. Han er motivert og viktigst av alt: Han gjør jobben sin!

Petter Northug følger den treningsplanen som er lagt opp sammen med Arild Monsen og ifølge rapporter fra de dype, trønderske skoger, lytter Northug svært nøye på sin nye treners strategi, innspill, råd og tips. Northug skal være svært målrettet mot å få revansj og vise kritikerne at de har tatt feil.

Petter gjør altså som Johannes Høsflot Klæbo, og lytter til Arild Monsen. En trener som har en helt annen bakgrunn og erfaring enn Stig Rune Kveen (Northugs tidligere trener), som etter VM i Falun havnet i en alt for lang og tung motbakke med sin stjerne.

Laget er sterkere enn jaget om dagen, og det ser ut til å gjøre Northug godt. Vi er tilbake til den beste utgaven av Northug når det gjelder seriøsitet og lagspill.

Jeg er overbevist om at Monsen skal utgjøre en forskjell og få Northug på rett kjøl igjen. Under mine år i det svenske landslaget, lærte jeg Monsen å kjenne som en ytterst nøye og seriøs trener. Han overlot ingenting til tilfeldighetene og han fikk løperne sine til å levere.

Monsen var ikke redd for å ta ordet og vise lederskap.

Framgangen har fortsatt siden han overtok som sprinttrener for Norge. Fakta er at Monsen har hatt noen av sine elever på toppen av sprintpallen i verdenscupen i alle år fra 2010 og fram til nå – bortsett fra 2016 da Federico Pellegrino vant sprintcupen foran Northug og Finn Hågen Krogh.

Det er ingen tvil om at Monsen er rett mann for Petter Northug, noe jeg også påpekte i en blogg i vår der jeg foreslo at Northug skulle gå tilbake på landslaget og jobbe under nettopp Monsen.

Hva er det da som taler imot Northug?

Ikke viljen. Ikke gleden ved å konkurrere og trene. Ikke motivasjonen og teknikken, men helt klart utholdenheten. Det har blitt mange, lange avbrudd i treningen de siste årene og det har satt sine spor i prestasjonsframgangene.

Men det er fortsatt rundt fire måneder til VM åpnes i Seefeld. Det er tid til å bygge opp grunnfysikken og jeg er overbevist om at skiforbundet denne sesongen er langt mer villig til å gi Northug den tiden, og de sjansene som trengs for å finne toppformen igjen.

Ut ifra hva jeg har hørt, er hurtigheten til Northug imponerende bra på trening. Det er et godt tegn. Spurtvåpenet hans later til å være i god behold.

Så vi må bare gi Northug tid til å trene i ro og mak, og så må vi bare håpe at han får lov til å være frisk, og at han får delta under Tour de Ski i 2019. Da kvalifiserer han seg til VM, og der kan omtrent hva som helst skje i spurtkonkurransene.

Jeg blir ikke overrasket om han tar VM-medalje.

Hadde ikke Northug hatt troen på dette selv, hadde han aldri fortsatt å kjempe om en skikarriere på det norske landslaget.

Det er jeg 100 prosent sikker på.

/Torbjörn Nordvall