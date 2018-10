Røste byr opp til dans uten falsk musikk

Plutselig prioriteres kjønnsfordelingsproblemene innen skisporten.

Erik Røste og jeg har pratet med hverandre på telefon både en og to ganger om likestilling. Vi har til delvis vært helt uenige om utviklingen nasjonalt og internasjonalt.

Det samme gjelder Kasper, som ikke har ringt meg. Men i forbindelse med noen konkurranser i alpint ble jeg fortalt at FIS-presidenten gikk rundt med en kopi av min blogg på Nettavisen i sin portefølje.

Den handlet om at jeg i skarpe ordlag ba den 74 år gamle skihøvdingen om å pensjonere seg og ikke stille til nytt valg for en ny toårsperiode. Jeg etterlyste et yngre og mer moderne FIS som har øynene opp for likestilling.

At Kasper bryr seg om vad en blogger for Nettavisen i Oslo synes er et tegn på at han tar teksten på alvor. Da betydde bloggen noe.

I mai fikk jeg en telefon fra Erik Røste angående en annen kritisk blogg der jeg hevdet at NSF og Røste snakket med kløyvd tunge da det kom til spørsmål om likestilling.

NSF-Røste hevdet at Norge var ledende i verden for å oppnå likestilling i ski-verden. Men da det kom til avstemning på FIS-kongressen i 2016 var det definitivt ikke slik. Da var det bare Ungarn som stemte for bedre kjønnsfordeling.

Norge lot være å stemme.

Røste ga en beroligende beskjed i vår samtale. NSF vil handle bestemt i neste kongress, altså i Hellas i sommer.

Nå har det gått seks måneder siden jeg snakket om likestilling med Røste. Jeg har fulgt utviklingen nøye. Både når det gjelder FIS, NSF, Kaspers og Røstes handlinger i saker som kan bedre kjønnsfordelingen i styrer og komiteer.

Vi har hatt både Skiting i Stavanger og FIS-kongress i Hellas.

Hva har skjedd?

Gledelig nok har faktisk mye av det Røste forespeilte meg skjedd i både FIS og NSF.

Røste har heller ikke vært sen med å kommunisere fremgangen på sin egen Facebook-side, noe jeg synes er bra. Åpenheten, altså.

En rød tråd av kvinnelig stolthet går gjennom Røstes innlegg der han løfter frem kvinner som forbilder og viktigheten av likestilling og utvikling av kvinnelige trenere og ledere.

Jeg registrerer at Røste avslører bildet av NFSs nye styre, som han selv leder, med bedre balanse. Ni menn og seks kvinner. Eva Tiine Riis Johannessen er nestleder. I forbindelse med dette leser jeg på NFSs nettside at langrennskomiteen består av tre menn og tre kvinner. Torbjørn Skogstad er leder og Kari Mørkved Sylten er nestleder.

Jeg legger merke til at Røste på sin sosiale platform hyller Marit Breivik som æresdoktor ved Norges Idrettshøyskole.

Slik skriver han: «Godt gjort. En rollemodell og inspirator for svært mange trenere."

Og så leser jeg Erik Røstes egen rapport fra FIS-kongressen der han utrykker særskilt stor glede over president Kaspers innledende tale der han understreket overfor de 68 medlemslandene at kjønnsfordelingen i FIS-styret og ulike komiteer må bli mye bedre og at alle nasjoner må jobbe for det.

Noe lignende har jeg aldri hørt Kasper uttale tidligere.

NSF drev også på med debatten om kjønnsfordelingen i ulike sammenhenger under kongressen sammen med USA og Canada.

To av forslagene ble vedtatt og et gikk videre til en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til forbedringer.



*Begge kjønn skal være representert ved kongressen hvis et land har mer enn en delegat.

*To aktive utøvere, fra hvert kjønn, skal velges ved stemmerett til FIS Council.

Arbeidsgruppen skal komme med forslag til å bedre kjønnsbalansen i alle komiteer og FIS-styrer. Det er en ordre fra Kasper.

På Røstes hjemmebane er det utvilsomt tatt initiativ. NSF arrangerte nylig et internasjonalt seminar i regi av Equinor Morgendagens Skihelter.

Samlingen ble gjennomført på Gardermoen 11. - 16. september med rundt 30 deltakere fra åtte nasjoner.

Prosjektet inviterte inn kvinneligere ledere og trenere fra andre nasjonale forbund for å bygge nettverk, inspirere og dele erfaringer.

Det er et godt eksempel på at NSF begynne å jobbe aktivt for bedre kjønnsbalanse i skisporten både nasjonalt og internasjonalt.

Det som har skjedd siden samtalen med Røste og Kaspers bloggreaksjon er ikke annet enn starten på et viktig utviklingsarbeid som NSF og FIS' øvrige medlemsforbund har å gjennomføre de kommende årene.

Med det hender i hvert fall noe. Røste, Kasper og deres ulike forbund har endelig bydd opp til sand og det med musikk som ikke låter falskt, men i stedet harmonerer med nåtiden anno 2018.

/Torbjörn Nordvall