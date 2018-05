Skiforbundet snakker med to tunger

Norge Skiforbund (NSF) snakker med to tunger når det gjelder kjønnsfordeling og makt i forbundets eget styre og i ledelsen til Det internasjonale skiforbundet (FIS).

NSF sier de jobber for flere kvinner i ledende posisjoner nasjonalt og internasjonalt. Men når det kommer til stykket vender NSF kvinnene ryggen og stemmer for mannlig maktkonsentrasjon.

Før FIS-kongressen i 2016 hadde Ungarn kommet med et forslag om kjønnskvotering i FIS-styret. Ungarn ville ha minst fem kvinner i styret der det sitter 16 godt voksne menn.

Norges Skiforbund hadde før kongressen vært selvkritisk og sagt at en mer likestilt ordning burde bli innført mellom kvinner og menn.

Hva skjedde?

Jo, av 120 stemmeberettigede delegater stemte bare én nasjon - Ungarn - for kjønnskvotering. De øvrige 119 stemte ikke i det hele tatt. Blant dem var Norges Skiforbunds tre stemmeberettigede delegater.

Skipresidenten Erik Røste sa til Dagbladet etter møtet at Ungarns forslag kom litt plutselig, og at NSF var dårlig forberedt for å ta debatten og stemme for forslaget.

Røste erkjente etterpå at NSF burde ha tatt debatten de selv utløste bak kulissene, den der flere kvinner burde få plass i FIS' ulike styrer og komiteer.

Nå har det gått to år. En ny FIS-kongress venter i Hellas om en drøy uke. NSF har hatt god tid på seg for å finne dyktige kvinner å plassere inn, så vel nasjonalt som internasjonalt.

Erik Røste har offentlig uttrykt flere ganger att skiforbundet aktivt arbeider for likestilling, og at Norge driver debatten.

Samtidig som NSF-ledelsen jobber med spørsmålet, så «kupper» Røste inn seg selv som norsk kandidat til FIS-styret istedenfor Sverre Seeberg. Sistnevnte har sittet som Norges representant i skisportens mektigste forsamling i tolv år. Seeberg er en av fem visepresidenter.

Erik Røste fikk utrolig nok det norske skistyret til å gå med på hans linje: At Norges skipresident også skal være landets representant i FIS-styret. Det vil si ham selv!

Mest sannsynlig innebærer det at Erik Røste om noen uker blir gjenvalgt i ytterligere en toårsperiode som skipresident i Norge på skitinget. Og som nytt medlem i FIS' skistyre i to år, istedenfor Sverre Seeberg, på FIS-kongressen.

Det hele rimer virkelig dårlig med NSFs offisielle intensjoner om å jobbe for kvinner i ledende skistillinger. Norge prater i denne sammenhengen med to tunger.

Det som egentlig har skjedd siden forrige FIS-kongress er at Norge har bidratt til at mennene har styrket makten sin i nasjonalt og internasjonalt skiforbund.

Jeg synes det er veldig provoserende at NSF sier en ting og gjør en annen. Troverdigheten i likestillingsarbeidet til forbundet minsker betraktelig.

Når sant skal sies, må det trekkes fram at Norge ikke er aleine om å vende kvinnene ryggen, eller anstrenger seg for å lete etter sterke kandidater.

Hittil er det bare Ungarn som i ord og handling har vist at man vil gjennomføre en forandring. Sverige, Finland, Russland, ja, alle andre land er like konservative i valget av FIS-folk.

Men verdens beste og sterkeste vintersportsnasjon Norge kunne med fordel ha tatt initiativ i spørsmålet om kjønnsfordeling. Og de ville framstått som moderne i likestillingstankegangen 2018 - hvis NSF-styret hadde valgt å ikke støtte Erik Røstes eget forslag - om at skipresidenten bør være den som representerer NSF i styret til FIS.

Nå fikk Røste gjennomslag for vilje sin. En motkandidat til Erik Røste er heller ikke kjent før skitinget skal velge skipresident.

Røste ser ut til å sitte i en posisjon som er intakt.

Jeg har personlig ingenting imot Erik Røste som leder for norsk skisport. Akkurat som mange andre ledere gjør han både gode og mindre gode ting i jobben sin.

Norges Skiforbund leverer mest og best av alle nasjoner, og det nasjonale arbeidet er fantastisk. Det jeg er sterkt imot er den maktkonsentrasjonen som blir konsekvensen av at en mann (Røste) får sitte på to tunge stoler og kommunisere framtidas skiidrett i Norge og verden.

Ifølge Røste egne uttalelser i media er det gammeldags at det skal være sånn. Da har han ikke regnet med Sverre Seeberg som gikk fra å være norsk skipresident til FIS-styret. Seeberg nøyde seg med en stol.

FIS-styret er den mest konservative organisasjonen som finnes i idretten med en formann, Gian-Franco Kasper (72), som har styrt FIS-jurisdiksjonen i 20 år, og som tydeligvis vegrer seg for å gå av.

NEDE I STOLEN: President Gian-Franco Kasper i FIS ligger an til å bli sittende i posisjonen han har hatt helt siden 1990-tallet.

Bare menn sitter i styret, men én kvinne, Sarah Lewis, er hardhudet generalsekretær.

Skylden for at det ser ut som det gjør i kjønnsfordelingen skal ikke legges på verken Erik Røste eller Gian-Franco Kasper. Det er Ski-Norge som velger president. Og det er FIS-kongressen som velger medlemmer til Det internasjonale skiforbundets styre.

For meg er det ufattelig at alle skikretser i Norge og medlemsland i FIS, unntatt Ungarn, lar gubbeveldet få fortsette å regjere og dessuten få utvidet makt.

I særdeleshet siden IOK, Den internasjonale olympiske komité, etter forrige kongress sa at kjønnskvotering er nødvendig i FIS. Som skivenn skammer jeg meg over konsvervativismen i skisporten.

Ta opp kampen, kvinner!

/Torbjörn Nordvall

PS. Nettavisen har gjort skipresident Erik Røste oppmerksom på blogginnlegget.