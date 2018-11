Sveriges kvinner blir verdens beste lag

Marit Bjørgen har lagt opp. Sverige kan puste lettet ut.

I OL i Pyeongchang satte 37-åringen både Stina Nilsson og Sverige på plass på stafetten.

En kalddusj for det blågule laget som ikke regnet med at veteranen fra gården Bjørga i Sør-Trøndelag skulle ha farten til å spurte ned sprintdronningen fra Malung.

Men slik ble det, og Norge står øverst på stafettronen når den nye sesongen starter.

I vinter går kvinnene tre tradisjonelle stafetter.

* Beitostølen

* Ulricehamn

* VM i Seefeld.

De svenske kvinnene har blitt bedre. Norge har ikke lenger Bjørgen som et våpen på ankeretappen, og laget kan dermed bedømmes som svekket.

Vi svensker vil i det minste tro det.

Så kvinnetrener Ole-Morten Iversen: Du får innstille deg på at ditt tidligere lag Sverige fort kan gjøre deg til sølvtrener igjen, denne gangen med Norge!

Ja, det er tøft tippet to uker før konkurransesesongen er kommet igang. Men i all Johaug-hysteri vil jeg fremheve at Sverige opplever en utrolig utvikling der rekrutteringen på kvinnesiden, i motsetning til herresiden, går så det suser.

På medienes årlige kick-off i Stockholm onsdag satt Charlotte Kalla, Stina Nilsson, Ebba Andersson og Hanna Falk. Sistnevnte, nummer fire på sprinten i OL, har ifølge mine kilder notert toppresultater på landslagets tester i høst og ser ut til å gå mot sin beste sesong noensinne selv som distanseløper.

En sterkere Falk på distanseløpene dekker over noe av tapet av rutinerte Anna Haag som har lagt opp.

Ebba Andersson (22) ble nummer fire på skiathlon i OL. Stina Nilsson (25) tok OL-bronse på 30-kilometeren, mens hun vant sprinten. Sammen med Kalla blir den svenske supertrioen svært vanskelig å gå ifra på stafettene - selv for et norsk stjernelag.

Jonna Sundling, Ida Ingemarsdotter eller kanskje den 19 år gamle stortalentet Frida Karlsson, med gullmedalje fra junior-VM i vinter, er trolig de som er nærmest en stafettplass i vinter.

Det største tapet for Norge etter at Bjørgen la opp, blir trolig mest synlig på stafettene.

Therese Johaug, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Heidi Weng, Ragnhild Haga, Ingvild Flugstad Østberg og Maiken Caspersen Falla er absolutt verdensklasse, men i stafettene kommer de til å måtte kjempe som aldri før.

Det gjelder i like stor grad sprintstafettene.

I vinter går kvinnene tre sprintstafetter.

* Dresden

* VM i Seefeld

* Lahti

Sveriges nye kvinnetrener Magnus Ingesson har en håndfull vasse sprintere i vinter. Stina Nilsson, Hanna Falk, Maja Dahlquist, Jonna Sundling, Ida Ingemarsdotter, Linn Sömskar og Maria Nordström. Og bak dem følger Johanna Hagström og Moa Lundgren.

Regjerende verdenscupdronning Maiken Caspersen Falla trenger en nærmest like rask og sterk partner som seg selv for at Norge skal kunne beseire Sverige og kanskje til og med USA, som vant OL-gull med Kikkan Randall og Jessica Diggins.

Da Randall la opp, ventet fartskanonene Sophie Caldwell og Sadie Björnsen på sin tur.

Spennende blir det.

Norge trenger å settes på prøve. Det kommer Sverige til å gjøre i stafettene i vinter.

/Torbjörn Nordvall