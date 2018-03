Ta hverandre i hendene, Petter og Vidar!

Ja, jeg tror faktisk det om Petter og Vidar.

Siden NRK-debatten i november før verdenscuppremieren i finske Ruka har jeg blogget om Petter Northug jr. mange ganger.

Jeg står fortsatt fast ved det jeg har skrevet: At Petter burde fått sjansen i Ruka og Tour de Ski, og at landslagsledelsen ikke har ga ham sjansene han fortjente.

Jeg vet det finnes delte meninger om dette, ikke minst innad i Norges Skiforbund (NSF).

Rapportene fra Trøndelag sier iallfall at Petter gikk i kjelleren etter vrakingen fra Tour de Ski.

At han da innså at hele hans oppkjøringsplan mot OL gikk i vasken og motivasjonen fikk seg en knekk som kostet ham nesten hele sesongen.

Uansett hvordan det var: Vi får se fremover!

Derfor, i disse glade påsketider, bør Petter Northug og NSF skape ny positiv energi og se mulighetene som ligger foran dem.

Det er mulig jeg er dum og naiv som ser for meg Petter Northug og Vidar Løfshus ta hverandre i hendene og finner løsninger for et høyinteressant landslagscomeback før VM-sesongen 2019. Men jeg ønsker at det skal skje.



Jeg liker ikke motsetninger, prestisje og stikk mot hverandre i media. Det er destruktivt og suger ut energi. Ja, det er underholdende for media, men ingen tjener på det. NSF og Petter bør derfor finne ut av relasjonen dem imellom en gang for alle.

Hvorfor?

Jo, fordi jeg ikke lenger tror at Petter Northug på egenhånd, i sitt eget team, kan utvikle seg i slik han trenger for å konkurrere om VM-medaljer i Seefeld.

Petter trenger en trygg plattform han kan stå på i den knallharde og interne konkurransen det blir om VM-billettene.



Petter kan ikke følge sin egen oppskrift i eget team hvis han tvinges til å være på topp i Beitostølen i november, noe som sannsynligvis blir tilfellet hvis han fortsetter å satse mot VM på egenhånd.

NSF har i vinter vist at de ikke særbehandler noen som helst. Man kan tenke mye om akkurat det når det gjelder utpregede mesterskapsløpere, men i dag trenger ikke Løfshus og Tor Arne Hetland bry seg om noen. Resultatene avgjør hele veien.

Man trenger ikke være noen Einstein for å komme til den konklusjonen at Petter Northugs trening de siste to årene har vært feil, enten han har trent for mye eller for lite. Utviklingen siden VM i Falun 2015 har gått bakover, dessverre.

Den som står alene er ikke alltid sterkest, ikke engang Petter Northug (32), han som er den mannlige skiløperen i verden jeg har størst respekt for. Han har gjort tusenvis at kloke valg opp gjennom årene. Det klokeste nå, i min verden, er å ta utfordringen som er å bli en del av landslaget igjen.

Jeg leste at kompisen Finn-Hågen Krogh ønsket Petter velkommen inn i gjengen. Da går jeg ut fra han mener sprintlaget med Arild Monsen som sjef.

Da får det være at Monsen er stor Molde-supporter og Petters hjerte banker for RBK, men jeg tror disse kan samarbeide om et felles mål.

Både Finn-Hågen og Petter har gått på en smell i vinter og har lært mye av det som har skjedd. Tenk om vi får se begge nasjonalikonene komme tilbake med dunder og brak i VM i Seefeld.

Magefølelsen min sier at Petter Northug behøver drahjelp og stimulanse i karrieren sin, av landslagskamerater han trives med, og som han kan mobilisere energi sammen med, for å gjøre et siste alvorlig forsøk på å komme tilbake til verdenstoppen igjen.

Jeg er overbevist om at Petter klarer å gjøre det i sprint, og at Johannes Høstflot Klæbos revolusjonerende utvikling i vinter inspirerer ham veldig mye

Da jeg så nyheten om at Northug på søndag vant Flyktningerennet mellom Lierne og Storlien, og beseiret OL-stafettmedaljøren Didrik Tønseth, ble jeg inderlig glad.

Flyktningerennet vinner man ikke på gamle meritter. Det gjør man med en kropp som responderer og et hode som vil vinne.

Tønseth og Fredrik Riseth er to høykompetente løpere.

Nå er siktet innstilt på NM i Alta.

Jeg kan ikke tenke meg at Petter Northug vurderer å slutte som skiløper. Jeg tror ikke det er noe annet han heller vil enn å ha profesjonell langrenn som jobb i ytterligere noen år.



Det kan slutte med et langløpslag, men min drøm er at han kommer tilbake til det norske landslaget snart. At Petter og NSF ser fremover, legger alle konflikter bak seg og slutter fred under Coops paraply, landslagets og Petters egen sponsor.



Det vinner alle på, tror jeg. Savnet etter Petter i vinterens konkurranser har vært stor. Det er jeg ikke alene om å synes. Petter trenger landslaget, og landslaget trenger Petter. Det er min bestemte oppfatning.

Så ta hverandre i hånden, Petter og Vidar!



/Torbjörn Nordvall