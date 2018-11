Varselklokkene ringer bak Petter

På onsdagens pressekonferanse på Beitostølen var Northug den klart mest populære blant herrene. Varselklokkene ringer i mitt hode.

Synet var storslått i den store pressesalen på Radisson-hotellet. Den ene etter den andre olympiske mesteren satte seg ved sine bord og ga noen individuelle intervjuer i fred og ro.

Northug og Klæbo møtte mediene samlet, ti meter ifra hverandre, bak hver sin pressevegg med en enorm forskjell i journalistisk oppmerksomhet. Omtrent 25-7 i antall nysgjerrige, favør Northug.

Mange tanker gikk gjennom hodet mitt.

Hvordan er det mulig at Petter Northug, som ikke engang var i nærheten av en olympisk billett, kunne være så mye mer spennende å lytte til enn hans 22-år gamle arving fra Byåsen IL, som revolusjonerte en hel ski-verden med å vinne tre OL-gull i 2018?

Svaret er: Underholdningsverdien.

Underholdning er akkurat hva media ønsker seg ved siden av skisporet. Det som får forbrukerne til å velge å lese, høre eller se. Det som øker interessen for sporten. Hva selger aviser, gir mange seere, klikk og lyttere.

Petter Northug har vært en mester på å underholde og engasjere media i alle år siden han steg inn i rampelyset på NM i Konsberg i 2006. Hans show har i stor grad banet vei for dagens markedsverdi. Northug er langrenns, i særklasse, største profil. En mediemagnet.

Uansett om Northug lykkes med å komme i form eller ikke i vinter, så begynner vi å nærme oss slutten for den 32-år gamle skistjernen fra Mosvik. Mannen som på egen hånd har skapt overskrifter som ingen annen langrennsløper har gjort noensinne før.

FIS, det internasjonale skiforbundet, og NSF, Norges skiforbund, kan prise seg lykkelig over Northugs lange karriere, som tiltrakk seg horder av journalister uansett om han ville si noe eller ikke. Det har vært kaotisk, hendelsesrikt og media herifra og til månen. Media har fått de de har ønsket. Forbrukerne også. Salget har gagnet både Northug og media øknomisk.

Simen Hegstad Krüger, Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud Sundby og Hans-Christer Holund er fantastiske skiløpere. Men deres personlighet er langt ifra Northugs, i alle fall så langt. Jeg sier ikke at alle skal opptre som Northug eller gjøre som han, jeg sier bare krast at media er særskilt interessert i eliteutøvere som synes og tenker høyt. Som skiller seg ut, har synspunkter, legger ut teksten og våger å provosere og hovere. Noen ny Northug finnes ikke så langt øye kan se. Ikke i Norge eller ski-verden for øvrig.

Jeg pratet med flere journalister i går som uttrykte de samme bekymringene som jeg når det gjelder fremtiden for langrennsski vs. media. Hvor mange journalister kommer til konkurransene når Northug stopper å konkurrere?

Svaret ble: Mange, mange færre enn nå.

Hvordan blir det med engasjementet hos leserne? Svaret: Ganske avtakende.

I et scenario der Therese Johaug skulle vise seg å bli helt overlegen i dameklassen, blir det paradoksalt nok ikke spennende lenger for media. Dalsbygdas skidronning går inn i sesongen som et høyaktuelt mediaobjekt.

Men i takt med at seirene fortsetter å rulle inn, synker nyhetsverdien og spenningen med å følge løpene på TV helg etter helg vil sannsynligvis bli mindre.

Jeg håper det blir knallhard konkurranse for Therese, for medieinteressens skyld. Jeg håper at en ny Tichmann dukker opp i Tyskland og en ny Kowaltzcyk i Polen som hever energinivået og skaper litt sirkus for underholdningsverdiens skyld. Jeg håper at Klæbo med årene slipper litt på håndbremsen selv på pressekonferanser og møter media med rappe replikker, morsomme kommentarer og at han viser følelser. Det holder ikke med å bare være best i konkurransen, svare på spørsmålene og være morsom for å tilfredsstille og mette medias behov av nyheter og sendinger anno 2018.

Uten medieprofiler risikerer langrenn å bli en sport i medias skygge, som for eksempel orientering er, med alle sine dyktige utøvere og Olav Lundanes i spissen. Media vil ha historier og få spennende saker tilbake for å fortelle om til publikumet sitt. Media vil ha profiler som byr på mye av seg selv.

Den kampen vant Northug jr. overlegent på onsdagens pressekonferanse, til tross for at han var langt ifra toppformen.

/Torbjörn Nordvall