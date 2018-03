Vasaloppet har blitt en historie om Norge

De fem siste årene har det blitt norske seire, og mye taler for en ny norsk seier også i år..

Det er tøft å være svensk langrennsnerd og skulle håpe på store seire for herrene. Bare én fattig stafettmedalje i de to siste mesterskapene i Lahti og Pyeongchang.

Ikke så bra.

Og en titt på stillingen i den skandinaviske cupen gjør ikke saken bedre. 28 nordmenn blant de 30 første. Beste svenske utøver etter tre delkonkurranser ligger på 28.-plass..

Våre kvinner holder fortsatt humøret oppe, men lenge hadde vi bare triumfer i Vasaloppet, og feiret det som om det var vår egen nasjonaldag.

For siden Vasaloppet ble gått for første gang i 1922 og Norsjö-sønnen Ernst Alm fikk motta laurbærkransen, drøyde det helt frem til 1971 før første nordmann vant løpet. Da satte Ole Ellefsæter alle svenskene på plass, og triumferte med tiden 5 timer 12 minutter og 56 sekunder.

Senere forsøkte Oddvar Brå, Ove Aunli, Erling Jevne, Frode Estil, Bjørn Dæhlie, Sture Sivertsen og Thomas Alsgaard å vinne Vasaloppet, uten å lykkes.

Det fantes alltid en svenske som orket å takle de norske angrepene, selv om det i tillegg til Ellefsæters seier, var seks utenlandske vinnere mellom 1987 og 2000. Første utenlandske vinner var for øvrig finnen Pekke Kuvaja i 1954. I 1988 delte brødrene Anders og Ørjan Blomquist seieren etter å ha ristet av seg Geir Holte og Oddvar Brå på den siste mila fra Eldris og inn til Mora.

FOLKEFEST: 15800 personer er påmeldt årets utgave av Vasaloppet. Her fra 2017-utgaven av det historiske skirennet.

Men da brødrene Anders og Jørgen Aukland dannet eget lag og satte fokus på Vasaloppet på 2000-tallet, lyktes Norge med å bryte seg inn i svenskene helligste konkurranse.

I 2004 vant Anders Aukland som første nordmann siden Ole Ellefsæters seier i 1971. Fire år senere, i 2008, vant Jørgen Aukland. Det var en seier han gjentok i 2013. Siden da har Vasaloppet blitt en eneste lang historie om Norge. I 2014 vant Kirkenes-sønnen John-Kristian Dahl. Da var det seks nordmann blant topp ti, og ti blant de tjue beste utøverne.

Året etter vant Petter Eliassen foran Anders Aukland. Da var det åtte nordmenn blant de ti beste, og tolv blant topp 20. I 2016 endte det med trippelt norsk da John-Kristian Dahl vant foran Stian Hoelgaard og Anders Malmen Høst.

Også i 2017 ble det trippelt norsk. Da vant Dahl, tross kraftige ryggsmerter, for tredje gang. Dahl vant med en tånegl foran Andreas Nygaard og Stian Hoelgaard. Norge hadde i fjor fem løpere på topp ti-listen og ti blant de 20 beste.

Hjelp!

Svenskene, og resten av skiverden, har blitt regelrett akterutseilt. Norge eier Vasaloppet fullstendig for tiden, og jeg kan ikke gjøre annet enn å la meg imponere over landets kolossale bredde.

Ikke en gang i Vasaloppet får vi vinne og dominere lengre. Jeg er redd for at 2018-utgaven av Vasaloppet blir nok en norsk oppvisning i hvordan man går langløp.

I Visma Ski Classics, langløpscupen, finner vi sju nordmenn blant topp 10 etter at seks av ti konkurranser er unnagjort. Tord Asle Gjerdalen leder foran Morten Eide Pedersen og Andreas Nygaard.

Beste svenske i cupen er Oskar Kardin på fjerdeplass. Han går for det norske laget Team Santander med Jørgen Aukland og Magnar Dalen som hovedtrenere. Men å skulle beseire en flokk nordmenn blir vanskelig for Oskar. Vasaloppet har blitt en norsk affære, og vi svensker undres over hvordan vårt kjære naboland kan ha så mange gode skiløpere med i verdenscupen, skandinavisk cup og langløpscupen. Vi henger ikke med lengre.

NORSK VINNER: Laila Kveli har vunnet Vasaloppet to ganger, og er én av to norske vinnere av kvinneutgaven av rennet.

Jeg er redd for at Vasalopp-ikonet Nils «Mora-Nisse» Karlsson (ni seire og 17 år som rennleder) snur seg i graven om blir nok en norsk seier i 2018 i den 94. utgaven av langløpsklassikeren. Det som har vært Dalarnas og Sveriges manifestasjon, har blitt et lite 17. mai for nordmennene i Sverige.

Heldigvis har vi siden 1997 hatt en dameklasse, der Norge «bare» har vunnet tre ganger. Vibeke Skofterud i 2012 og Laila Kveli i 2013 og 2014.

Regjerende mester på kvinnesiden er Britta Johansson-Nordgren. Hun leder langløpscupen overlegent og er favoritt foran den tidligere østerrikeren Katerina Smutna.

Det ligger an til at det blir en kvinne som redder den svenske æren i Vasaloppet, akkurat som i verdenscupen, VM og OL.

15800 deltakere er påmeldte og staker i vei fra Berga i Sälen klokka åtte søndag morgen.