Aretha Franklin - ingen over ingen ved siden

Aretha Franklin - du verden!

I forbindelse med at Aretha Franklin, The Queen of Soul, runda 75 tidligere i år og at det var 50 år siden hun signa for Atlantic, fant både plateselskapet og de engelske arrangørene Nick Patrick og Don Reedman ut at det var på sin plass å hylle dronninga. Det har de gjort og det på et vanvittig flott vis. også.

For noen år siden gjorde disse to herrene noe liknende med Elvis Presley sin musikk. Reseptene var og er som følger: De tar for seg, i dette tilfellet 14, klassiske låter med Franklin sine originalinnspillinger og krydrer dem med nyskrevne arr for The Royal Philharmonic Orchestra og nye korister også med Patti Austin i spissen.

Det betyr at vi får servert blant annet «Think», «I Say a Little Prayer», «A Natural Woman», «Let it Be», «People Get Ready», «Son of a Preacher Man» for så å avslutte ballet med «Respect». Vi snakker altså ei bunke med klassikere med dronninga i superform fra for ei stund siden og de nye arrangementene til Patrick og Reedman kler Franklins fantastiske og store uttrykk på et utmerka vis.

Aretha Franklin har altså hevda at hun har sagt farvel til turnélivet - hun har forresten alltid sterkt mislikt å fly. Kanskje er det en smart avgjørelse, hva vet jeg? Her får vi i alle fall høre henne på det aller beste og da er det ingen som er i nærheten av uttrykket og trøkket hennes. Respect!!!!!

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.