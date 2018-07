Årets bok?

Dette er åpenbart et forfatterskap som fortjener stor oppmerksomhet og da er det vel like greit å begynne med starten. «Sommerlys, og så kommer natten» kom ut på morsmålet i 2005 og er Stefánssons debutroman. Av en eller flere merksnodige årsaker har den ikke blitt oversatt til norsk før må. Her kan vi så avgjort slå fast at det var på høy tid.

Jeg bryter sammen, om ikke i krampegråt, så i alle fall lett rødmende og til står at jeg altså heller ikke har oppdaga det som skal være hans største verk, trilogien «Himmelrike og helvete», «Englenes sorg» og «Menneskets hjerte», som er historiske romaner med fundament i fiskeriene på Island rundt detbforrige århundreskiftet. Basert på hans debutroman så har jeg mye å glede meg til.

I «Sommerlys, og så kommer natten» tar Stefánsson (54) oss med til et lite univers et stykke utenfor Reykjavik. Det hele foregår i en småby med rundt 500 innbyggere, og områdene utenfor, og kan leses både som en helhetlig roman eller som ei novellesamling med åtte nesten frittstående elementer.

Med et språk så rikt, så sterkt og så uhyre personlig som jeg sjelden har opplevd, så inviterer Stefánsson leseren inn i et møte med mennesker, en kultur, et liv og måter å leve på som både er spennende og annerledes for de aller fleste av oss.

Det er et driv i fortellingene som hans språklige mesterskap løfter frem, og som oversetter Tone Myklebost skal han stor ære for å ha ikledd en vakker norsk språkdrakt, og som gjør dette til et møte som aldri kommer til å bli glemt. Vi blir kjent med mennesker, karakterer, skjebner og drømmer som uten stans fascinerer.

Det er ikke til å undres over at Stefánsson har blitt nominert til Nordisk Råds litteraturpis fire ganger. Det som forundrer er at han aldri har vunnet den. Jeg har uansett fått meg en ny favorittforfatter.