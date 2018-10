Arvtakeren

Fuller (42) har i en rekke sammenhenger, fra Beyoncé til de to bandene hun har gjesta Moldejazz med de seineste åra - da uten Beyoncé, fortalte oss klart og tydelig at hun er en av dem som kan ta den relativt tradisjonelle, men samtidig moderne saksofonarva videre. Først kom hun til Molde med sin egen kvartett blant annet med sin søster på piano og noen år seinere i bandet til trommeslager Terri Lyne Carrington sammen med Ingrid Jensen og Lizz Wright. Hun har med andre ord vært med i spissen for jenteframmarsjen i amerikansk jazz.

På «Diamond Cut», som hun sier hun er en del av og som kan oversettes med gullgenerasjonen, møter vi en moden og uttrykksfull saksofonist i full blomst. Hun mener hun tilhører gullgenerasjonen fordi hun hun har så mange skuldre å stå på - så mange hun har lært av og fra. Det er tydelig at Fuller har tatt til seg hele denne store jazztradisjonen spesielt fra bebop og dens avleggere fram til i dag og underveis har hun skapt sitt eget uttrykk med klare spor av funk og soul i seg også.

I tillegg til å være ettertrakta rundt om på scener kloden rundt, er Fuller også en meget populær professor ved Berklee i Boston - en av verdens mest velrennomerte jazzutdanningsinstitusjoner. Det sier en hel del om hvilken kompetanse hun er i besittelse av og som utøvende musikant er «Diamonds Cut» kanskje hennes aller beste beskjed til dato.

Med Lyne Carrington i produsentrolla, og på perkusjon på to spor, så presenterer Fuller seg her gjennom et repertoar med egne låter i et melodisk vakkert landskap sammen med standardlåtene «I Love You» og «Soul Eyes» og «Save Your Love for Me» som Cannonball Adderley og Nancy Wilson gjorde sammen på begynnelsen av 60-tallet.

Når Fuller så har alliert seg med to superkomp, enten Jack DeJohnette på trommer og Dave Holland på bass, eller James Genus på bass og Bill Stewart på trommer, og Adam Rogers på gitar hele veien og Sam Yahel på orgel på to spor, så får hun alle de utfordringer og all den inspirasjon hun trenger for å virkelig å ta nye steg i retning seg sjøl. Tøft og herlig er det fra start til mål.

