Av og for mennesker

Dette er ikke første gang vi møter Christian Balvig - til tross for at han bare er 27 år ung. I fjor kom han med trioskiva «Associated with Water» og fortalte oss raskt at vi hadde med ei unik stemme å gjøre.

Det skjedde på det norske selskapet AMP og det er også de som står for Balvigs ferskeste melding til allmuen, men denne gangen i en ganske så ny setting.

Har jeg skjønt det riktig var Balvig bosatt og studerte i Oslo i en periode, men har nå flytta tilbake til sitt hjemland. Musikken hans, som har vokst fram gjennom tre år og viser flere flotte sider av Balvigs talent, har derimot ikke noen grenser.

Det vi blir servert er en slags kammermusikk der impulser fra både filmmusikk, jazz, pop og klassisk musikk finner sin naturlige plass. Der males det landskap, det skapes nydelige melodier og det trylles frem de herligste og varme stemninger.

Til å hjelpe seg med det har Balvig kalt på en jazztrio med seg sjøl på piano, «vår» ypperlige representant Siv Øyunn Kjenstad på trommer og bassisten Jens Mikkel Madsen samt en flott stryketrio med Maria Edlund på cello, Louise Gorm på fiolin og Mikkel Schrieber på bratsj.

Denne flotte og ganske så sjeldne instrumenteringa har sjølsagt ført til et helt unikt lydbilde - et lydbilde som kler Balvigs ideer og musikalske visjoner på et ypperlig vis. Det er lett å høre at bandet har jobba en hel del sammen de seineste åra og de har dermed utvikla et flott kollektivt sound samtidig som det er plass for individuelle prestasjoner på høyt nivå også.

Christian Balvig bekrefter at han er en musikant og komponist med noe unikt på hjertet.

