Blant de aller hippeste

Siden 2005 har Phronesis, som blei satt i gang av den danske bassisten Jasper Høiby, og som hele tida har bestått av Eger og den engelske pianisten Ivo Neame, til nå gitt oss åtte studio- og liveskiver. De har turnert kloden rundt og det er et kollektiv som sitter som ei kule på alle mulige måter.

Esbjörn Svensson Trio satte i gang noe som likner på en "bevegelse" i europeisk jazz med sitt sterke og flotte uttrykk som skapte noe helt nytt med impulser fra både jazz og rock. Mange har fulgt i ests kjølvann, dog uten å etterlikne den høyst originale svenske trioen.

Om Phronesis er et ektefødt barn av est vet jeg ikke, men at de, som de fleste andre trioer som skaper musikk i ymse grenseland, har henta mye inspirasjon derfra, er hevet over tvil. Likevel har Phronesis, siden jeg hørte dem for første gang i alle fall, holdt på med noe helt eget - og det gjør de fortsatt.

Fra starten var trioen, så vidt jeg har skjønt, i stor grad Høibys band - eller det var han som skrev brorparten av musikken. Sakte, men sikkert har trioen utvikla seg til å bli en stadig mer kollektiv affære der alle tre bidrar i like stor grad.

"We Are All", bare tittelen sier vel en hel del om det, består i alle fall av seks komposisjoner der alle bidrar med to hver. Å hevde at denne trioen er samspilt, er noe i nærheten av årets underdrivelse så langt: det og de låter som en enhet med masse empati og med tre herrer med en instrumentbeherskelse i verdensklasse, så er dette storveis på alle slags vis.

Phronesis-kollektivet er utstyrt med så mye energi at det nesten bobler over, men samtidig har de blitt så "voksne" at de ikke skjemmes for å ta´n helt ned også. Det er altså en dynamikk i Phronesis-uttrykket anno 2018 som gjør at bandet framstår som mer modent og viktigere enn noen gang.

