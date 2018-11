Blant de aller største

John Scofield (66) hadde mange hørt om og en del hørt også før 1984. Da tok det uansett virkelig av: Miles Davis innkalte Scofield til tjeneste og de som var til stede på det som seinere har gått under betegnelsen midnattsmessa under Moldejazz i 1984, kommer aldri til å glemme det. Det gjelder sjølsagt for Miles´tilstedeværelse og magien rundt han og hans musikk, men mange av oss fikk også et avhengighetsforhold til John Scofield også fra den dagen.

Siden har Sco - blant venner og vel så det - levert i utallige settinger også sammen med noen av våre beste menn: kvartetten med Jon Christensen, Palle Danielsson og Knut Riisnæs er av den uforglemmelige typen. De seineste åra har vi møtt han i et slags countryunivers, sammen med supergruppa Hudson og med sine egne band band som han nylig har vunnet to Grammy-er med.

Heldigvis er det slik at Sco, med den uhyre varme og personlige tonen i sin Ibanez, ikke lar seg å stoppe - han er ustanselig i gang med nye band og med ny musikk. I forbindelse med at han er i sitt år 66 så har han satt sammen et nytt band med bassisten Vicente Archer, pianisten og organisten - noe Sco sjelden har omgitt seg med - Gerald Clayton og trommeslageren Bill Stewart - som har jobba med Sco siden 1992. De to førstnevnte er relativt nye i Sco-sammenheng og gir både oss og han nye impulser.

Scofield har skrevet ni nye låter til prosjektet og her får vi ganske så straight, melodisk Scofield-musikk med enkelte små country-impulser. Det kommer ikke voldsomt med nyvinninger eller overraskelser underveis, men vi blir servert musikalsk kvalitet og varme med masse personlighet fra start til mål. Det holder veldig lenge det!

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.