Chicago II på nytt

I forbindelse med bandets 50-års jubileum i 2017 tok Chicago turen til akkurat byen som har gitt bandet navnet og spilte inn suksessalbumet «Chicago II» akkurat i den samme rekkefølgen som på originalen. Det gjorde de live foran et meget begeistra publikum som åpenbart hadde været med bandet leeeenge.

Nå får alle vi andre også være med på festen som varer i knapt en time og utgava som har kommet meg i hende inneholder både en cd-versjon og en dvd-versjon. Så vidt jeg har skjønt finnes det også enn de luxe-utgave med originalinnspillinga som en ekstra bonus.

Helt fra starten var Chicago et band med et helt spesielt særpreg. Stemma til Peter Cetera og blåserekka skilte bandet ut fra alt og alle, sjøl om band som Blood, Sweat & Tears, Steely Dan og Chase (opp med hånda de som husker Chase!!!) på sett og vis hadde et slektskap med Chicago.

Opp gjennom åra har det sjølsagt vært en hel del utskiftninger i lagoppstillinga og den som savnes aller mest er kanskje den største hjernen bak soundet, Terry Kath. Han forlot oss allerede i 1978, 31 år ung, da han skjøt seg ved det som skal ha vært et uhell. Peter Cetera takka for seg midt på 80-tallet for å satse på solokarriere.

Igjen fra originalbesetninga er hovedvokalisten og tangentisten Robert Lamm, trompeteren og vokalisten Lee Loughnane og trombonisten James Pankow - som faktisk har fått et band oppkalt etter seg her hjemme - Mr. Pankow. Resten av dagens nimannslag har vært med i kortere eller lengre perioder og noen har også takka for seg etter denne innspillinga i fjor, blant annet trommeslageren Tris Imboden.

Jovisst er det både hyggelig og ikke minst nostalgisk å få både et gjenhør og gjensyn med Chicago anno 2017. Låter som "Make Me Smile", "Colour My World" og "25 or 6 to 4" er jo intet mindre enn udødelige, men det hersker musikalsk sett ingen tvil om at originalversjonene var bedre. For den ihuga Chicago-fansen der ute er det vel likevel ingen vei utenom - denne utgava må også inn i samlinga. Det er til å forstå, men man overlever altså uproblematisk uten. Musikken er uansett tidløs - det forteller denne konserten oss også.

