Covrer sine egne låter

Simon (76) er i mi bok en av de største låtskriverne i den moderne musikkhistoria. Både kvalitativt og når det gjelder mengde så har Simon helt siden 60-tallet levert i bøtter og spann. Her kommer han med et flott nytt visittkort der han covrer noen av sine egne låter - og langt i fra de mest kjente.

Simon har gjort mye med mange opp gjennom karriera si. Han har samarbeida med afrikanske musikere, han har jobba akustisk og elektrisk, han har hatt nære forbindelser med rock, folk, pop, world, klassiske musikere og stadig mer jazz. Det meste med andre ord.

Med «In the Blue Light» tar han det spennende og overraskende valget å gå tilbake til ti låter fra store deler av sitt lange musikalske liv. Han har valgt sanger som han mente hadde potensial til å komme til nye steder hvis han valgte nye innfallsvinkler, ny instrumentering, litt nye tekster og nye musikanter. Det har ført til mange store løft for låter mange kanskje ikke har et så sterkt forhold til.

Når han så har valgt på aller øverste jazzhylle og invitert blant andre Nate Smith - verdens kanskje hippeste trommeslager per nuh? - bassist John Patitucci, gitarist Bill Frisell, trommeslager Steve Gadd - ikke akkurat uhip han heller, bassist Renaud Garcia-Fons, pianist Sullivan Fortner, trompeter Wynton Marsalis, trommeslager Jack DeJohnette og saksofonist Joe Lovano og kammersekstetten yMusic - vi snakker A-lag så det holder - så har det ført til et nytt, flott og annerledes «syn» på en ganske ukjent del av sangskatten til Simon.

Han synger like flott som han alltid har gjort og er det en som er historieforteller udi populærmusikken så er det Paul Simon. Det er heller ikke bare «ukjente» låter som har sluppet gjennom nåløyet. Låta med den aller flotteste tittelen av alle - jeg mener alle - er også med: «René and Georgette Magritte with Their Dog After the War» er heldigvis inkludert og for ei låt det er!

Paul Simon har trua med å trekke seg tilbake. Det er det ikke så mye vi kan gjøre med, men vi kan uansett håpe at han fortsetter med å gi oss lykkepiller som dette.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.