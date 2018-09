Den nye stemma

Live Foyn Friis (33), fra Asker, men bosatt både i København og Oslo, har sakte, men sikkert nærma seg jazztoppen - kanskje spesielt i Danmark der hun både har studert og jobba mye de seineste åra. Fra tid til annen har hun vært å finne i et tilnærma poplandskap også, men det er jazzvokalist hun virkelig er og det viser hun oss med all ønskelig tydelighet med «Willow».

Mitt første møte med Foyn Friis går tilbake til 2011 da hun debuterte med Foyn Trio! og cd-en «Joy Visible». Den hadde sine røtter i Tromsø der Foyn Friis studerte før turen gikk til Danmark og videre studier. Talentet var udiskutabelt allerede der og gjennom tre seinere CD-er, med blant annet strykere og storband, så har hun tatt stadig nye steg i retning seg sjøl.

På «Willow», sammen med et ungt dansk stjernelag bestående av bassisten Anders «AC» Christensen, pianisten Nikolaj Hess og ikke minst trommeslageren Daniel Sommer, samt den tsjekkiske, men Danmark-bosatte saksofonisten og klarinettisten Luboš Soukup på fem av de 13 spora, forteller Foyn Friis oss at hun nå er i besittelse av en modenhet og personlighet i uttrykket sitt som gjør at vi vet at hun ville være med oss i mange tiår fremover.

Repertoaret er en blanding av standardlåter som «Willow Weep for Me», «Someone to Watch Over Me» og «Nice Work if You Can Get It» og seks egenkomposisjoner av Foyn Friis som alle hører hjemme i den samme tradisjonen. Spesielt balladetolkningene hennes er en strålende bekreftelse på at hun har tatt det store steget og sammen med dette empatiske bandet har hun en beskjed som scenene og festivalene rundt om bør merke seg med en gang.

Ornithopter er en fin kvartett i fotspora til Ornette Coleman.

Hennes nære samarbeidspartner, trommeslageren Daniel Sommer, har også ganske mange fler jern i ilden. Med sin kvartett Ornithopter er han nå ute med bandets andre fonogram, «Tordenkaffe». Sammen med trombonisten Jens Bang, bassisten Jakob Retz og trompeteren Scott Westh, tar Sommer oss inn i et originalt landskap som åpenbart har henta inspirasjon fra Ornette Colemans harmolodiske verden. De tolv låtene blei unnfanga i løpet av tre dager høsten 2016 på den lille øya Fanø der det tydeligvis fantes ro og inspirasjon til å åpne nye og spennende musikalske dører.

Ornithopter består av fire musikanter som helt klart stortrives i hverandres selskap og både individuelt og ikke minst kollektivt låter det akkurat så spennende og originalt som de har hatt ambisjon om.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.

Foyn/Hess/AC/Sommer Willow Foyn Records/Musikkoperatørene