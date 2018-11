Det bygges videre

Etter at vi fikk Building Instruments - for et bandnavn forresten - sjøltitulerte debut i 2014, kom oppfølgeren «Kem som kan å leve» for to år siden. Hele tida har Kvien Brunvoll, som også har ei søster som synger aldri så lite og som heter Ane, sunget på den vakre Molde-dialekta og det forsetter hun heldigvis med på «Mangelen min» også.

Building Instrument, som blei unnfanga av studenter på jazzlinja ved Grieg-akademiet i Bergen, har helt fra starten bestått av sjelsfrendene Kvien Brunvoll, Øyvind Hegg-Lunde og Åsmund Weltzien. Både som komponister og arrangører - alle tre bidrar i like stor grad - fører de tre originale og meningsfulle samtaler som nok en gang har ført til noe helt eget i landskap få om noen andre har vært i nærheten av.

Seriøst og populært

Building Instrument har igjen makta mesterstykket å kombinere det «tunge og seriøse» med det lettfattelige. Musikken og budskapet befinner seg på flere plan og det faktisk samtidig. Melodiene er sterke og vakre og egner seg utmerket til å drømme seg bort i - til å finne den store ro. Samtidig er de utfordrende fordi de tre makter å skape lydlandskap som er nye og spennende med sin høyst spesielle instrumentering og samplingteknikker. Der skal nok lydskapere, studiofeinschmeckere og mixeguruer som Anders Bjelland og den grå eminensen Jørgen Træen også ha sin betydelige del av æren.

Stemma

Så er det nok en gang stemma til Mari Kvien Brunvoll da - en av Kringstadbuktas aller flotteste og mest særprega vokalister. Hun skriver nesten alle tekstene her og om det dreier seg om sorg, lengsel eller andre betraktninger, så framstår hun nok en gang som en sjelden historieforteller i det som må kalles åpen klasse - jeg er i alle fall ikke i stand til å båssette verken henne, musikken eller bandet. Ikke ønsker jeg å gjøre det heller.

Building Instrument har eksistert i et tiår og bekrefter nemlig nok en gang at bandet og musikken er noe helt for seg sjøl.

