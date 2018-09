Det swinger i nord

Trommeslageren Tobias Solheim-Nilsen (26) fra Tromsø, bassisten Christo Stangness (28) fra Harstad og gitaristen Sigbjørn Innjord Thomassen (28) fra Alta har åpenbart funnet hverandre i løpet av studietida i Tromsø. Bandet Dratapps debutskive er det aller beste beviset på det.

Fra sør til nord og fra vest til øst i kongeriket finnes det etterhvert meget bra utdanningsinstitusjoner for vordende og håpefulle jazztalenter. Tromsø er vel kanskje den «skolen» som har fått minst oppmerksomhet så langt, men basert på kvaliteten til blant andre vokalisten Live Foyn Friis og denne trioen, så er det absolutt på tide å vie Nordens Paris stor oppmerksomhet også når det gjelder jazzstudentene som kommer derfra.

Disse tre unge gutta sier de har henta inspirasjon fra gitarister og artister som Pat Martino, Bill Evans, Steve Swallow og «nykommere» som Jonathan Kreisberg og Gilad Hekselman. Det forteller oss at de finner seg veldig godt til rette i et landskap med utgangspunkt i det amerikanske 60-talls soundet og med spor helt fram til de to sistnevnte gitaristene som har vært med å flytte den tradisjonen helt inn i vår tid.

De tre unge gutta her er meget dyktige instrumentalister alle sammen og det er også tydelig at de stortrives sammen. Innjord Thomassen har skrevet seks av de ti låtene, Stangness to og i tillegg byr de oss på standardlåtene «Solar» og «Nature Boy». De hygger seg - og oss - i alle slags tempi og enkelt og greit så swinger heftig hele veien i et ganske så tradisjonelt tonespråk. Ingen musikalske grensesteiner blir flytta på her, men vi får uansett et herlig påfyll fra det høye nord med klar beskjed om at det spirer og gror i jazzfamilien også der. Hvorfor skulle det ikke det forresten?

