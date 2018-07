Dobbel Thomas

Trompeteren Thomas Johansson (35) fra Skien har gjennom en rekke konstellasjoner de seineste åra etablert seg på ei svært høyt plassert hylle - også internasjonalt. Her får vi møte han i to ganske så forskjellige settinger og du verden for noen bekreftelser vi får.

Skien Jazzorkester, Large Unit og ikke minst kvartetten Cortex er tre band der talentet og originaliteten til Thomas Johansson har fått anledning til å blomstre noe voldsomt. For meg er møtet med Jon Rune Strøm Quintet og «Fragments» det første med denne gruppa. Innspillinga er gjort på Nasjonal Jazzscene Victoria i mars i fjor og bassist, komponist og bandleder Strøm har, i tillegg til Johansson, med seg André Roligheten, også han fra Skien, på tenorsaksofon, nok en bassist i Christian Meaas Svendsen og trommeslager Andreas Wildhagen.

Man skal ikke ha tilbragt veldig mye tid sammen med frilynt, yngre norsk jazz for å ane at dette nesten må være en konstellasjon med usedvanlig mye originalt og framtidsretta på hjertet. Strøm & Co har hele den moderne jazzhistoria innabords, man kan på ingen måte se bort fra at Ornette Coleman har vært en stor inspirasjon, og makter på sitt unike vis, både individuelt og kollektivt, å ta musikken inn i vår tid også.

Bortsett fra åpningssporet, «Bånsull etter moren», har Strøm skrevet all musikken og i landskap der det melodiske møter det frie, er det usedvanlig herlig å oppholde seg.

Thomas Johansson har svært mye å melde.

Thomas Johansson har også tatt steget helt ut og laga ei solo trompetskive. Den finnes på vinyl og digitalt og er spilt inn i hjembyen på Spriten Kunsthall i november 2016. På enten trompet eller flygelhorn serverer Johansson oss ti låter han har skrevet sjøl.

Er det mulig å holde på oppmerksomheten med kun et blåseinstrument slik Johansson gjør det her? Noe så definitivt! Med sin tekniske briljans, sin allsidighet og sine mange tilnærmingsmåter, så bokstavelig talt spruter Johansson ut ideer og løsninger. Han bekrefter til fulle sitt voldsomme potensial og forteller oss at i han har kongeriket fått en topp internasjonal trompeter - igjen.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.

Jon Rune Strøm Quintet Fragments Clean Feed Records/MusikkLosen