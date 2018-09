Drittøft fra Brexit-land

WorldService Project debuterte i 2010 og har tre album på samvittigheten før «Serve» nå har sett dagens lys. Med ei besetning som består av Dave Morecroft på tangenter og vokal - han skriver også all musikk og alle tekster -, Raphael Clarkson på trombone og vokal, Arthur O´Hara på elbass, Tim Ower på saksofon og Harry Pope på trommer og perkusjon, så gir WorldService Project oss beskjed om at det er alvor på gang og det med masse energi.

Ryktet skal ha det til at WSP byr på et urheftig og intenst liveshow. Basert på det som blir servert på «Serve» kommer ikke det som noen bombe akkurat. De fem er åpenbart meget dyktige instrumentalister med en solid jazzbakgrunn i ryggmargen. Det viser seg sjølsagt gjennom både de solistiske bidragene og gjennom et supertett kollektiv.

Som Morecroft sier: «We throw ourselves into it and hope to come out alive at the other end». Med livet som innsats med andre ord!

WSP holder ikke på med noe som er i nærheten av likegyldig eller intetsigende. På låta «Now This Means War» er både Trump, Brexit og ståa i verden generelt tema - her blir det ikke spart på noe som helst. WSP tar klar en klar politisk anti-etablissementet-vinkling til det aller meste og med et beintøft tonefølge - melodisk, men ofte tøft og heile tida kompromissløst - så blir dette noe ganske for seg sjøl. I tillegg unndrar de seg ikke for å benytte humor også.

Det WorldService Project holder på med er jazz for rockere og rock for jazzere - for alle andre er det bare tøff musikk. Beintøff faktisk!

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.