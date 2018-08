Drøm videre

Joshua Redman, Ron Miles, Scott Colley og Brian Blade - det er fire herrer som i min verden veldig gjerne kan kalles et superlag. Slik låter det da også.

Utgangspunktet for dette samarbeidet var Redmans ønske om å hylle det legendariske bandet hans far, saksofonisten Dewey Redman, skapte sammen med Ed Blackwell, Don Cherry og Charlie Haden: Old and New Dreams Band. For de av oss som fikk privilegiet å oppleve den kvartetten på nært hold, så har neppe noen av oss problemer med å slå fast at det var et ikonisk kollektiv i forlengelsen av Ornette Colemans univers som skapte uforglemmelig musikk og ditto opplevelser - blant annet i Molde.

Alle de fire involverte her har sterke bånd knytta til de fire kildene: Redman er åpenbar, kornettisten Miles hadde Cherry som sitt store forbilde, bassist Colley var elev av Haden og trommeslager Blade kom fra det samme området som Blackwell.

Med et repertoar bestående av Colemans "Comme Il Faut" og Hadens "Playing" pluss fire låter av Joshua Redman, blant andre "Blues for Charlie", og to av Colley, så tar de fire oss med på en fribop- ekskursjon i Old and New Dreams Band sin ånd, samtidig som de løfter musikken inn i vår tid, som forteller oss om at vi har med fire av den moderne jazzens aller ypperste utøvere. Dette er løs, åpen, fri, men samtidig melodisk jazz anno 2018 av aller ypperste klasse.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.