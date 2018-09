Du verden for en verden!

Av forståelige årsaker har det vært en hel del utskiftninger i bandet i løpet av de 50 åra. Det er kun en mann som har vært med hele veien: ikonet Robert Fripp.

Ei vareopptelling forteller oss at 18 medlemmer har vært innom samt to tekstforfattere. Bandet har også hatt en rekke kortere og lengre pauser, men nå både ser og hører det ut som om de har funnet tilbake til et hyggelig sted der kjemien stemmer.

King Crimson blir av mange sett på som grunnleggerne av progrocken, og de har helt fra starten inkorporert elementer fra jazz, folkemusikk, klassisk og eksperimentell musikk, psykedelisk rock, hard rock og heavy metal, new wave, gamelan, electronica og drum and bass. Stort sett med andre ord. Fripp & Co skulle ikke ha noe av at musikken skulle være enkel - da blei den heller forkasta. Taktartene skulle helst være av det kompliserte slaget og akkordskjemaene var av typen som hippe jazzmusikanter digga. Bandet og den musikalske innfallsvinkelen de valgte har betydd mye for mange musikere og band innen mange sjangere de fem tiåra de har vært i mer eller mindre aksjon.

Nå ser det altså som de stortrives sammen igjen og de har turnert mye de seineste åra. Høsten 2016 var en travel periode og blant annet stod Oslo på reiseruta med tre utsolgte hus på Sentrum Scene. Et par måneder etter Oslo-stoppet stod den østerrikske hovedstaden Wien på turnélista og det er konserten derfra den 1. desember vi får være med på.

King Crimson var kjent for å spille lange konserter og det har de på ingen måte slutta med. Men de har innsett at både de sjøl og store deler av publikum har begynt å trekke på åra og har behov for å lette på trykket med jevne mellomrom. Det har ført til at de har begynt å legge inn pauser og på denne trippel-cd-utgivelsen får vi være med på hele konserten med naturlige pauser mellom hver cd.

Herligheten varer i rundt tre timer og vi får sjølsagt schlägere som «The Court of the Crimson King», «Heroes» og «21st Century Schizoid Man», mye annet tidløst stoff samt nye låter også. Hele festen blir avslutta med en slags samtidscollage som neppe er nedskrevet på noe vis.

Noe av stoffet er fortsatt instrumentalt, mens gitarist Jakko Jakszyk synger på et mer enn hederlig vis på mange av låtene. Ellers består nå bandet av tre trommeslagere, saksofonisten og fløytisten Mel Collins, bassguru Tony Levin og sjølsagt Fripp på gitar og tengenter.

Lydbildet er sjølsagt stort og tildels voldsomt og det er fortsatt et trøkk, en energi og en originalitet i King Crimson som gjør at bandet den dag i dag framstår som noe helt for seg sjøl.

Det har vært en herlig opplevelse å få gjenoppleve denne helt unike verdenen som heter King Crimson.

