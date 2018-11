Det er ikke noen bombe at Thomas Strønen ser nye veier og åpner nye dører. I en rekke konstellasjoner de seineste åra, blant annet i bandene Food og Humcrush, har han fortalt oss at han er en totalt kompromissløs og ustanselig søkende musikant.

I større grad en noensinne har dette gjort seg gjeldende i hans hovedbeskjeftigelse de seineste åra, nemlig bandet Time Is a Blind Guide. De to ECM-utgivelsene, årets «Lucus», er det ferskeste og beste eksemplet på det.

Nå hadde Olso World gitt Strønen frie hender til å skape et verk etter eget hode og du verden som Strønen hadde gjort det. Han fremstår gjennom dette verket som en komponist som både vil og som evner å ta til seg impulser fra akkurat hele verden - noe bedre eksempel på hva og hvem Oslo World er og skal være er nesten vanskelig å tenke seg.

Med Time Is a Blind Guide-bandet, med Mats Eilertsen på bass, svenske Leo Svensson Sander på cello, japanske Ayumi Tanaka på piano og Håkon Aase på fiolin som fundament, samt det seks manns sterke perkusjonsensmblet Strønen leder på Norge Musikkhøgskole og ikke minst den uhyre sterke og personlige stemma til indiske Prakash Sontakke på steelgitar og vokal - for et uttrykk!!! -, hadde Strønen satt sammen flere band i bandet og latt verden komme til seg - og til oss.

Landene og kulturene som er representert i bandet forteller også mye om hvor Strønen har henta flere av sine impulser. Om dette er jazz, samtidsmusikk, verdensmusikk, impro eller noe helt annet, er jeg egentlig ikke så opptatt av. For meg er og blir det kommunikasjon på tvers av grenser - geografiske som kulturelle. Det er noe som er viktigere enn noen gang og måtte så mange som mulig på oppleve dette - aller helst de som trenger det mest......

Thomas Strønen bragte verden litt nærmere oss. Foto: Lars Opstad/Oslo World

Prakash Sontakke - for ei stemme på alle vis - og deler av perkusjonsensemblet. Foto: Lars Opstad/Oslo World

Ayumi Tanaka viser oss stadig nye sider. Foto: Lars Opstad/Oslo World

Håkon Aase er en mesterfiolinist sine unge år til tross. Foto: Lars Opstad/Oslo World

Thomas Strønen - Time Is a Blind Guide featuring Prakash Sontakke

Oslo World - Kulturkirken Jakob

31. oktober 2018