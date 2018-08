Elefanten i rommet

Med «Greatest Show on Earth» gir Nikolai Hængsle på elbass, Torstein Lofthus på trommer og perkusjon og Ståle Storløkken på allehånde tangentinstrumenter oss sin femte studiopresang. De to forrige har vært med den svenske gitaristen Reine Fiske som gjest - nå er de tilbake til kjernen og det holder mer enn lenge det.

Hænsgle fra Skotselv, Lofthus fra Øystese og Storløkken fra Dombås - ikke akkurat jazzmetropoler - har vært i gang siden 2006, vant Spellemannprisen i 2010 og har snakka like mye og godt til både rockepublikum som til jazzfolk med åpne og nysgjerrige ører.

Slik er det fortsatt og dette lille universet fortsetter også å utvikle seg. Her finner vi trioen i sin kanskje mest strukturerte form med låter som ikke varer noe mer enn seks minutter - tidligere har festen pågått i godt over 22 minutter også.

Alle låtene er skrevet av Dombås´ store sønn og arrangert i fellesskap. Der viser de evnen til en dynamikkbruk i ultraklassen - de er nedpå når de er det og tar av når det passer i landskap som henter både fra Yes, King Crimson, Tony Williams Lifteime og Weather Report, men aller mest fra seg sjøl.

Her har vi med tre superinstrumentalister å gjøre, men ingen av dem har behov for å framheve seg sjøl på bekostning av de andre eller kollektivet. Her er det Elephant9 som er viktigst og du verden som det låter - nok en gang!!! Tøft - drittøft er det!

