elg er av typen som aldri går ut på dato. Med sitt sjuende album under eget navn siden 1997, bekrefter elg at hans kreative kraft fortsatt er intakt gjennom ni nye sanger i ekte elg-tradisjon.

For det store publikum så er sjølsagt elg mest kjent gjennom sine herlige bidrag til Dance with a Stranger-suksessen sammen med sin gode venn Frode Alnæs - begge fra Kristiansund.

Likevel er det slik at både før og etter Stranger-epoken så har elg hatt sin egen karriere der ur-rockeren og «filosofen» fra Baillsund har kommet med sine betraktninger om dette og hint. elg har vært, er og kommer for all fremtid til å bli værende en hippie - en ekte hippie. Han har allvei - som det vel heter i Kristiansund - gått sine egne veier, tenkt sine egne tanker og ikke latt seg lokke inn i en A4-boks. Det reflekteres også gjennom elgs småfilosofiske tekster og ved hjelp av hans særegne uttrykk og herlige stemmeprakt - på uforfalska kristiansundsk må vite - så blir vi nok en gang invitert inn i hans djupt personlige univers.

Som alltid er det et rocka landskap med klare impulser fra både viser og blues - inkludert «indianersang» som kler elgs sjel perfekt - som preger dette universet.

I fjor blei elg kåra til «Århundrets stemme» på TV 2. For veldig mange av oss har han vært med lenge og han er et naturbarn som aldri lefler med hva og hvem han er. Vi snakker ekte vare når elg inntar manesjen. Det betyr for så vidt at han ikke overrasker så veldig - elg gir oss nok en gang det vi har blitt vant til og det holder lenge det.

Her har han fått assistanse av Stranger-vennene Frode Alnæs og Bjørn Jenssen og en rekke andre sentrale skikkelser i musikkmiljøet i Kristiansund og alle har skjønt hvor elg vil hen med budskapet sitt. Jovisst lever vi ei merkelig tid, men elg sørger i alle fall for at noe er som det alltid har vært. Siste sjans te å gjørra det rett synger elg underveis. Jeg vil i alle fall gi elg mange flere sjanser hvis han ber om det. Livet treng nån å leik sæ me, synger han også - elg er en flott leikekamerat denne gangen også.