En engelskmann i New Orleans

Det var mye musikk i heimen til Cleary, men lyset gikk først virkelig opp da en onkel kom hjem fra Junaiten med plater med Professor Longhair og andre fra dalstrøka rundt New Orleans. Musikk med funk, soul, jazz, rhythm and blues og andre tilliggende herligheter i seg var så definitivt tingen for Cleary, som besøkte Notodden-festivalen seinest for noen måneder siden, og han skjønte raskt at denne musikken skulle bli hans «skjebne» og hans livsvei.

Den 56 år unge Cleary har altså gjort ekte NO-er av seg. Både låtene, pianospillet, arrangementene og ikke minst vokalen forteller oss at dette ikke er tilgjort på noe vis - Cleary har tilegna seg dette språket på et ekte og inderlig vis og framstår nå som en ekte musikant fra området rundt Treme; bydelen vi blei kjent med etter den strålende TV-serien med sammen navn.

Her møter vi Cleary i fri flyt med ti egne låter, en av dem skrevet sammen med Taj Mahal, og med et kobbel av musikanter fra New Orleans må vite, blant andre Meters-gitaristen Leo Nocentelli, ei solid blåserekke og korister som vel ikke kunnet komme fra noe annet sted.

Cleary har miksa alt av velsmakende impulser inn i sin musikalske gumbo og det swinger og groover noe vederstyggelig fra første til siste takt. Tøft, heftig, bra og svett hele veien og for alle oss som ikke har kommet oss til New Orleans ennå, så er det jo hyggelig at New Orleans kommer til oss!

