En hyllest til USA

Noen popmusikanter satte spor som har vist seg umulige å viske ut. Ray Davies, med den helt umiskjennelige stemma, har så avgjort vist seg å være en slik personlighet.

Ray Davies (74) er mannen bak låter som "You Really Got Me", "Sunny Afternoon", "Dedicated Follower of Fashion" og "Waterloo Sunset" og sjøl om The Kinks skilte lag for over over 20 år siden, så har statusen til sjefen på ingen måte avtatt.

Etter at The Kinks blei bannlyst en periode i USA, så har Davies på flere vis tatt turen tilbake og i et par perioder har han også vært bosatt i the land of hopes and dreams, i henholdsvis New York og New Orleans.

Landet, folket og kulturen har åpenbart vært viktig for Davies. Her får vi møte del to av hans "Americana"-hyllest - den første kom i fjor og gikk meg dessverre hus forbi.

Her, med The Jayhawks fra Minneapolis som reisefølge, tar Davies - stemma er nesten den samme som i gamle dager, men med litt ekstra patina - oss med på ei rundreise gjennom store deler av dette fantastiske landet. Med ingredienser som pop, rock, blues, soul, skiffle, jazz og sikkert mye, mye mer også, viser Davies oss hvilken fantastisk historieforteller, låtskriver og sanger han er.

Tøft - tildels veldig tøft er det.

