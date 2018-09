En klangmester

Jeg har hatt gleden av å møte på musikken til Summers ved flere anledninger de seineste åra. Ofte sammen med med den finske gitaristen Juhani Silvola, som hun deler det meste med på de fleste vis, ute på Nesodden ved Oslo.

Summers har tatt det store steget denne gangen og står frem mutters aleine enten med tradisjonell fele eller hardangerfele. Det har hun absolutt ingen grunn til å skjemmes over for å si det sånn. Med et repertoar bestående av i stor tradisjonsmusikk fra det skotske høylandet, samt en «Huldrelått frå Vang», så forteller Summers oss at hun er i besittelse av en bortimot totalt oversikt og forståelse for disse uttrykkene og disse tradisjonene.

Summers har studert både hjemme i Skotland og på Musikkhøgskolen i Oslo blant annet med mesterspillemann Håkon Høgemo og, som hos sistnevnte, så er Summers langt framskreden både når det gjelder å holde på tradisjonen samtidig som hun er en spennende improvisator.

«Solo» er et sjeldent og flott visittkort som løfter frem og tar vare på en musikk og en kultur på begge sider av Nordsjøen som det er viktig at noen tar ansvaret for. Noen spesielt mye bedre enn Sarah-Jane Summers til å gjøre det finnes knapt; for en klang det er i felene hennes!

