En ny favoritt

Med «Og solen renner over» gir Ellen Sofie Hovland (39) oss sitt tredje musikalske visittkort. I forbindelse med de to første, som altså har gått meg hus forbi, blei hun først nominert til beste tekst og deretter tildelt Spellemannprisen i viseklassen. Det sier en hel del om at psykolog, sanger, tekstforfatter, gitarist og komponist Hovland har relativt mye å fare med.

Det tar det svært kort tid å få bekrefta og etter mange runder sammen med Hovlands foreløpig siste hilsen, så slår jeg like godt fast at vi i Hovland, opprinnelig fra Mysen, men bosatt i Oslo, har en historieforteller av aller ypperste klasse. Hun skriver tekster som nesten hele tiden er å oppfatte som små noveller - hun er enkelt og greit en singer/songwriter som har flytta en viktig tradisjon et godt stykke videre.

De fleste som holder på i dette faget skriver tekster - Hovland derimot skriver poesi. Veldig mye av dette dreier seg om møter på et eller annet nivå og Hovland, som er utstyrt med ei varm og personlig stemme - som ikke er veldig omfangsrik, men det gjør absolutt ingenting - som formidler disse historiene på et elevert og inderlig vis.

Hovland er miksa langt frem i lydbildet av produsentene Erik Hillestad og Morten Qvenild. Der egner hun seg svært godt og magiker Qvenild skal også ha mye av æren for dette svært så elegante og diskret lydlandskapet der han også trakterer et arsenal av instrumenter på et vis bare han kan. Nå de så har invitert med seg et vakkert lag med Johannes Martens på cello, Ivar Grydeland på pedal steel og uforliknelige Knut Reiersrud på allehånde strengeinstrumenter, så har de fått akkurat det reisefølget de hadde hørt for seg vil jeg tro. Du verden så flott det er!

Det skulle altså ta sin tid før Ellen Sofie Hovland og mine veier skulle krysse hverandre. Det er det heldigvis mulig å gjøre noe med fra nå av. Jeg har nemlig ikke tenkt å gå glipp av noe fra en av de store historiefortellerne i norsk populærmusikk i åra som kommer.

