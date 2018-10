En ny krimhelt

Det kommer ikke som noen bombe akkurat at Samuel Bjørk, et pseudonym for trønderen Frode Sander Øien, er et navn som bør sjekkes ut. Jeg har definitivt fått med meg at han har fått lassevis med skryt for sine to første krimromaner, «Det henger en engel alene i skogen» og «Uglen», men tida har altså ikke strukket til for min del. Som det heter på skøytespråket så var det ikke noe alternativ å gå glipp av den viktige tredjerunden, «Gutten som elsket rådyr».

Nok en en gang er det Bjørks helter Mia Krüger og Holger Munch som blir involvert i noe som skal vise seg å være mye mer og mye større enn det de først aner. Bjørk viser seg å være en plotmaker som bygger og bygger historia si på et intelligent og finurlig vis der det ene overraskende, men likevel troverdige elementet dukker opp etter hverandre. I det øyeblikket du tror du har et lite tak på løsninga, så sender Bjørk historia videre og spenninga holder seg helt til de siste sidene. Slik skal det jo være med de store krimromanene og slik er det altså her.

Bjørk skriver veldig godt - det er en framdrift både i språket og storyen hans som gjør at man ikke vil/makter å legge fra seg boka før øynene streiker. Karakterene er troverdige og de stadig nye elementene kommer akkurat når de er nødvendige for spenninga - som er der fra første til siste side. Krüger - hvorfor må forresten «alle» politihelter ha et rusproblem? - og Munch er en hyggelig og realistisk duo og jeg gleder meg allerede til neste møte. Her blir det ikke gått glipp av flere runder med og fra Samuel Bjørk.

PS Som jazzentusiast synes jeg det er leit at jazzlinja i Trondheim får seg et skudd for baugen, men det for gå! Både John Coltrane og «My Funny Valentine» spiller ei rolle underveis - det taler sjølsagt til romanens og ikke minst Bjørks fordel.