Endelig!!!!

Jeg har «autografen» til en 10 år gammel Anja Garbarek i ei bok om Moldejazz. Det var det året jeg fortalte henne hvor imponert jeg var over hvor stille en 10-åring kunne være på Bill Evans-konsert i langt over to timer. Det er fordi pappa synes at det skal være stille når han spiller, kom det veslevoksent tilbake. Siden den gang har jeg vært imponert over alt hun har levert og skapt. Nå mer enn noen gang.

Nå har det tatt 13 år siden hun sist var innom og fortalte oss hvor hun var. Det er et veeeeeldig langt svangerskap det! Når det er sagt så har hun også vist oss tidligere at hun ikke har meldt noe får hun har noe å melde. Relativt mange artister burde tatt seg det ad notam kan man vel trygt si.

Garbarek trenger ikke forsvare noe som helst når det gjelder "pausa". Det er enkelt og greit hennes privilegium å si fra når det passer henne. Nå har hun blitt inspirert av dokumentarfilmer om psykisk helse - vi snakker heller ikke denne gangen om lettvintheter og det kommer heller ikke som noen overraskelse.

Vi står alle i fare for å miste taket i vårt eget liv; muren som finnes foran en virker totalt uoverstigelig. Disse store spørsmåla er det Garbarek har tenkt nøye gjennom og som har ført til fantastiske tekster. Når det så blir miksa med hennes underfundige, fascinerende og som alltid høyst personlige melodier, så blir vi nok en gang invitert inn i en totalt unik Anja Garbarek-verden.

Som alltid har Garbarek hygga seg hemningsløst med lyder hun har funnet eller skapt på veien fram til dette enestående "verket" - eller verkene. Det finnes nemlig i to varianter: det ene er ganske så sangorientert, mens det andre inneholder om ikke hele så store deler av Garbareks lydunivers i tillegg. Låtene kommer også i forskjellige rekkefølger og de er miksa på forskjellig vis. To ganske så forskjellige opplevelser, men like fascinerende begge to.

Jeg håper Anja Garbarek får mange bilder inn i hodet sitt i tida som kommer. Det er nemlig da hun blir inspirert til å lage både tekster og musikk. Når hun så forhåpentligvis får med seg Kåre Chr. Vestrheim til å arrangere og produsere også i framtida, så er det bare å be om at det ikke tar nye 13 år får vi får fortsettelsen av Garbareks helt spesielle popunivers.

