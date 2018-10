Seks cd-er har bandet gitt oss mellom 2007 og 2015 og med «Arbor» i 2009 var de det første bandet ut av startgrinda hos det meget oppegående plateselskapet Hubro. Her kommer bandets sjette på selskapet og det første livstegnet siden 2015 og du verden så tøft det låter.

Helt fra starten har Splashgirl bestått av Andreas Lønmo Knudsrød på trommer, perkusjon og trommemaskiner, Andreas Stensland Løwe på allehånde tangenter og Jo Berger Myhre på basser, gitar og noe som skaper lyd som heter Grendel drone commander. De har helt fra starten hatt klare visjoner når de gjelder hvor de vil og i sitt elektro-akustiske landskap låter de fortsatt som Splashgirl og ikke noen andre - og ingen andre låter som dem.

Her blir det fortsatt ikke kompromissa en millimeter og vi møter de tre i et univers der vi finner alt fra løse og åpne ekskursjoner til fusioninfluerte sekvenser med spor av både Weather Report og krautrock-universet til Tangerine Dream. Albumet består av sju låter - seks kollektivt unnfanga og en av Berger Myhre - som både står for seg sjøl og som gjerne kan nytes i en porsjon. Splashgirls univers er nemlig noe helt for seg sjøl.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.