Enkelt svensk valg

Johan Lindström er intet mindre enn en gudebenåda gitarist - inkludert pedal steelvarianten. Ikke minst den faktisk. Vi har hatt gleden av å høre han sammen med både Ane Brun og Susanne Sundfør og med med bandet Tonbruket blant annet, men her møter vi han for første gang med egen musikk og eget band. Vi snakker original musikk i verdensklasse.

Johan Lindström (46) er typen musikant som alle andre musikanter veldig gjerne vil ha med seg i bandene sine eller på prosjektene sine. Om det er årsaken til at det har tatt sin tid før han kom med "debuten" vet jeg ikke, men at det var på høy tid er det i alle fall ingen tvil om.

Med et svensk superlag bestående av den unge trommeslageren Konrad Agnas, multiklarinettisten og saksofonisten Per "Texas" Johansson, multisaksofonisten og plateselskapsdirektøren Jonas Kullhammar, tangentisten Jesper Nordenström, bassisten Torbjörn Zetterberg og trombonisten Mats Äleklint samt litt vokalhjelp fra Sofie Livebrandt og Edda Magnason og en strykekvartett i tillegg, har Lindström skapt et herlig og originalt univers som har både jazz, blues og rock - og sikkert mye annet - i seg.

Man kan kanskje si at "Music for Empty Halls" har blitt et slags pay back time for alle som Lindström har stilt opp for gjennom mange år. De stortrives åpenbart i hans selskap og med hans musikk. Den er tøff, den er heftig, den er personlig og den forteller oss og bekrefter at Johan Lindström er en strålende instrumentalist, komponist og arrangør. Valget er enkelt - stem Lindström!!!!

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.