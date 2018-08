Et godt møte

Musikk dreier seg jo i stor grad om møter og dette er av det overraskende slaget. Trinidad, bosatt og stort sett arbeidende i området rundt Denver i Colorado, hadde møtt Young på festival i Sør-Korea i 2007. Dessuten hadde han vært fan av Liavik Solbergs trommespill minst like lenge. Det var litt av årsaken til at de møttes på Ocean Sound Recordings Studios på Giske på Sunnmøre ei lita novemberuke i 2015.

En annen viktig ingrediens for dette møtet var Trinidads fascinasjon for norsk musikk, ikke minst trompeterne Mathias Eick og Nils Petter Molvær. Det åpne og søkende uttrykket tiltalte Trinidad og det er også i den verdenen han sjøl befinner seg.

Trinidad (35), med røtter i Mexico, har ikke nådd fram til meg tidligere til tross for at han har sju plater under eget navn på samvittigheten. Mye av årsaken er nok at han stort sett har jobba og oppholdt seg i Denver-området der han nå har ei professor-stilling på Colorado State University. Med Ron Miles, som vi kjenner fra bandene til både Bill Frisell og Joshua Redman, som trompetmentor i Denver, har ikke Trinidad sett noen grunn til å flytte nevneverdig på seg.

Heldigvis tok han initiativet til dette samarbeidet og denne turen til Norge. Konstellasjonen er overraskende på mange vis. Jeg må innrømme at jeg ikke så for meg frijazzeren Liavik Solberg og melodikeren Young sammen, men det gjorde altså Trinidad og det gjorde han rett i.

Med et repertoar bestående av ti låter, som alle er kollektivt unnfanga, tar de oss med inn i landskap som har ingredienser fra både Liavik Solbergs og Youngs verden - og sjølsagt Trinidads. Jovisst er det åpent og løst, men samtidig er den flotte melodien, ofte løfta fram av Young på både akustisk og elektrisk gitar, hele tida til stede - gjerne med rocka overtoner. Liavik Solberg viser oss også at han i tillegg til å være en ekspressiv frijazzer også vet hvor eneren er - herlig. Dette kombinert med Trinidads vakre og varme trompettone og melodiske sikkerhet, har ført til at dette møtet på Sunnmøre har blitt svært så vellykka. En nydelig overraskelse - intet mindre.

