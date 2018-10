Et overraskende møte

Altsaksofonisten, klarinettisten, bassklarinettisten, elektronikeren og mye annet Seán Mac Erlaine (42) er et fullstendig nytt bekjentskap for meg. Årsakene kan være både mange og sammensatte, men irsk jazz er ikke akkurat det vi støter på oftest her på berget. Når det viser seg at han har samarbeida med samplemaestro Jan Bang og gitarist i samme klasse, Eivind Aarset, så er jo det et et kvalitetsstempel i seg sjøl - de to gutta kaster nemlig ikke bort tida si på noe som er i nærheten av middelmådig. Slik er det også i dette tilfellet.

Det viser seg at de tre har jobba sammen i deler av 2016 og året etterpå, noe som endte opp i et studio i Oslo for et års tid siden. Der har de tre og vokalisten Sadhbh Ní Dhálaigh, også hun ei nydelig irsk stemme, på noen av spora skapt intet mindre enn unike og tildels forføreriske musikalske landskap.

De elleve låtene er mer stemninger enn tradisjonelle melodier og er med ett unntak unnfanga av de tre kollektivt - der og da i studio vil jeg tro i stor grad.

Kombinasjonen av klarinett/saksofon, Aarsets usedvanlige fargeleggingsevner med sin grå sjelsfrende av en gitar og ymse maskiner og Bangs banebrytende kvaliteter når det gjelder live sampling, har ført til noe som tittelen passer utmerka for: ørene bør definitivt være rensa og tømt for andre påvirkningskilder før Mac Erlaine og hans norske venner inntar alle sansene.

«Music for Empty Ears» har blitt et både overraskende, vakkert og originalt visittkort.

