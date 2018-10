Et spesielt møte

For 15 år siden laga Baron og Schulkowsky cd-en «Dinosaur Dances» sammen. Den gangen, som nå, var det helt uvanlig å få oppleve to perkusjonister sette hverandre musikalsk stevne. Seinere, og før, har vi møtt Baron i et utall jazzsettinger med alt fra Dizzy Gillespie og Stan Getz til John Zorn og Bill Frisell. Schulkowsky derimot har plassert seg på øverste hylle i den såkalte ny musikk-verdenen og har jobba med «alle», inkludert John Cage og Karheinz Stockhausen. Vi har også møtt henne i et spennende treff med vår egen Nils Petter Molvær.

Dette er mitt første med de to som duo. Innspillinga er gjort i Berlin - amerikanske Schulkowsky har bodd i Tyskland i en årrekke - i løpet av to dager i mars 2016 og det er tydelig at de to har en helt spesiell kjemi. De to har satt opp sine arsenaler av trommer og perkeinstrumenter rett mot hverandre i studio slik at at de ikke bare kunne høre hverandre, men også se og følge med på hverandre hele tida.

De fire «låtene», som varer i alt fra knappe seks til godt og vel 32 minutter, er kollektivt unnfanga av de to. Her er det lett å høre at den ene kommer fra en ny musikk-tradisjon mens den andre er jazzmusiker, men til tross for det så har de til sammen skapte et helt unikt rytmisk og melodisk univers og lydlandskap.

Her har vi med to virtuoser å gjøre som er utstyrt med lytteevner langt over gjennomsnittet og som samtidig er i stand til å respondere lynkjapt på hva den andre foretar seg. Det har ført til et spennende og annerledes uttrykk i en helt spesiell setting.

