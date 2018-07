Et viktig budskap

Veldig mange er opprørt over det som skjer rundt de mange skytetragediene i USA. Heldigvis er det noen som gjør mer enn bare å mene noe - Terence Blanchard er en av dem.

Blanchard (56) har, helt siden han tok over for en annen New Orleans- trompeter - Wynton Marsalis - i Art Blakey´s Jazz Messengers på begynnelsen av 80-tallet, vært blant de ledende trompeterne på kloden. Lenge har han operert i en straight akustisk setting, men de seinere åra har han også skua inn i et landskap der både funk, hip hop, rhythm and blues og rock har vært blant ingrediensene.

Etter de mange, tiltagende og grusomme skytetragediene rundt om i USA, bestemte Blanchard seg for å prøve og gjøre sitt for å skape en ytterligere opinion mot galskapen. Han bestemte seg for å reise rundt til noen av stedene der de vekstene tragediene hadde utspilt seg for på den måten å komme i «dialog» med de som var mest prega av grusomhetene.

Det betyr at all musikken her er spilt inn live i enten Cleveland, Dallas eller St. Paul og sammen med et band bestående av mye yngre musikanter enn han sjøl - Fabian Almazan på tangenter, Charles Altura på gitar, David Ginyard, Jr. på elbass og Oscar Seaton på trommer - så tar Blanchard oss med inn i et moderne og hipt landskap som folk også langt utenfor jazzmenigheta kan tillate seg å like.

Dr. Cornel West, en kjent amerikansk filosof, bidrar også med å resitere et par tekster som sier mye om hvordan vi kan og bør være som mennesker og de lange spora - det lengste på vel 17 minutter - er absolutt egna til ettertanke sjøl om de ikke er propagandistiske på noe som helst vis.

Vi snakker bare om funky og tøff musikk på tvers av en rekke sjangere. Også her framstår sjølsagt Blanchard som en glitrende trompeter. Hipt!

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig. Noe forteller meg at Blanchard er relativt enig i det.