Filmatisk musikk

Eier og ideologisk fører for Losen Records, Odd Gjelsnes, slutter aldri å overraske og takk for det. Her presenterer han oss for musikk noen kjenner fra italiensk film, iført en triodrakt av spesiell karakter i tillegg.

Hvordan Gjelsnes har kommet borti dette prosjektet, vet jeg lite om - viktig er det heller ikke. Det er altså den italienske fløytisten Sergio Casale og hans landsmenn Antonio Arietano på klarinett og Sergio Fanelli på bratsj som har satt hverandre stevne og tatt for seg 18 melodier som opprinnelig har blitt skapt til reisefølge for kjente filmer.

Kjente spesielt for italienere og filmkjennere generelt sjølsagt, men når navn som Ennio Morricone og Nino Rota dukker opp, så er det nok flere enn som så som nikker gjenkjennende. Filmlegender som Pasolini, Fellini og Antonioni har alltid lagt stor vekt på musikk til sine filmer og her blir viktige deler av den gitt ei ny og flott ramme.

De tre instrumentene klinger nydelig sammen og Casale har skrevet arrangementer som passer både besetninga og melodiene perfekt. Dette er musikk som kanskje henter mest fra klassisk musikk, men her finnes det spor av mye annet også - til sammen blir det noe helt unikt i regi av Sergio Casale.

Sergio Casale har lag nydelig og sjelden musikk og Odd Gjelsnes skal ha all ære for at den blir videreformidla.

