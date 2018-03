Fine utflukter

46 år unge Giampaolo Scatozza fra Italia er en verdensborger på sett og vis. Det er nok ikke umulig at det er bakgrunnen for platetittelen "Travels".

Dette med uransakelighet trenger en liten forklaring. Det har seg nemlig slik at i Roma befinner det seg en vokalist som heter Nina Pedersen. Hun kommer opprinnelig fra vakre Grimstad, men har nå vært bosatt i den evige stad i mange år. Der har hun etablert seg som jazzvokalist på høyt nivå. De seinere åra det kommet ut to plater med Pedersen på norske selskap, men innspilt i Italia og med italienske musikere. På hennes siste, "Eyes Wide Open" som så dagens lys på på Losen Records i fjor, het trommeslageren Giampaolo Scatozza.

Like etter at Pedersens skive var omtalt, mottak jeg en henvendelse fra Scatozza om jeg kunne tenke meg å høre på/skrive om hans egen musikk. Postvesenet i Canada, der Scatozza nå er bosatt, og i Norge gjorde jobben sin og her er omtalen.

Scatozza, som også har bodd flere år i London og jobba både med jazz, Paul Young og Tom Jones, har skrevet all musikken på "Travels". Den er uten unntak svært melodisk og "lett" å like. Det er en straight jazzfeeling hele veien, men både funk og fusion er tydelige inspirasjonskilder. Flygelhornisten Giovanni Di Cosimo er den mest sentrale solisten og med sin vakre og mjuke tone passer han perfekt inn. Den engelske altsaksofonisten og modernisten Trevor Watts er også på plass, men i ei litt annen rolle enn det vi er vant til. På ei av låtene er også Nina Pedersen gjest med en tekst hun har skrevet sjøl, "Walk the Line".

Giampaolo Scatozza er et hyggelig bekjentskap. Her blir det ikke flytta en eneste merkestein, men så trengs det heller ikke hver gang. "Travels" er varm og "ufarlig" og spilt av dyktige musikanter.