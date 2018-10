Flott gjenhør

Maria Solheim har rukket mye mer enn å bli 36 år, fått barn, flytta til Svelvik og nå gitt ut seks album under eget navn. Hun har levd en viktig del av sitt liv og det setter så avgjort sitt preg på «Stories of New Mornings» - et visittkort som forteller oss at hun fortsatt har «det» som alle satte så voldsomt pris på da hun hilste på oss den første gangen.

At det blei stille er en sannhet absolutt med modifikasjoner: mellom 2001 og 2006 kom det fire album, så ett til i 2012 samt ei herlig barneplate sammen med Silje Sirnes Winge i 2106, men sammenlikna med starten, der hun var en viktig del av soundtracket til mange, så er et opphold på seks år fra forrige plate relativt lenge.

Nå er heldigvis lysta og gnisten tilbake igjen og for en historieforteller Maria Solheim er! Hun skriver om dagligdagse foreteelser og personlige problemstillinger som hele tida blir allmenngyldige - de som ikke kjenner seg igjen i noe eller alt her må nesten være forstumpa på et eller annet vis.

Utgangspunktet for denne skiva er at Solheim har hatt en drøm om å spille i band. Etter at den blei virkelighet, gikk hun tom og la bort gitaren. Men etter mange år borte fra musikken, så dukka det opp nye sanger i hodet hennes - og med sangene kom også drømmen tilbake - heldigvis.

Solheim befinner seg fortsatt i et slags sofistikert - her brukt med positivt fortegn - poplandskap der de smakfulle melodiene kler tekstene og det ofte nedpå uttrykket hennes på et herlig vis. Når hun så har med seg et empatisk lag med blant andre Trygve Skaug, Mari Kreken fra Darling West og Christer Slaaen som uhyre smakfull produsent, så har dette blitt årgangs-Maria Solheim, på engelsk med ett unntak for nordnorske «Ei kvinnehand», som det er lett å bli forført av. Så er det bare å håpe at hun holder tak i drømmen i åra som kommer.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.