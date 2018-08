Flott på en trist dag

Solveig Slettahjell (47) har vokst opp med gospel, Ten Sing, jazz, funk, soul og helt sikkert veldig mye Aretha Franklin. Derfor føltes det godt å plukke frem livealbumet hun spilte inn for et knapt år siden på Victoria Nasjonal Jazzscene i Oslo. Det er så i ånden til den store Aretha at det gjør godt på en trist dag.

Jeg har vært veldig begeistra for trøkket, inderligheten og ærligheten i uttrykket til Slettahjell helt siden jeg hørte henne for første gang for godt over 20 år siden. Slik har det vært hele veien siden gjennom en rekke forskjellige konstellasjoner som Slow Motion Orchestra, Kvitretten og Trail of Souls.

Med «Live at Victoria» kommer vi helt inn til kjernen i hva og hvem Solveig Slettahjell er. Det er nemlig kun hun og et flygel det handler om i stor grad. Jovisst får hun kvalitetshjelp fra trommeslager (og vokalist) Pål Hausken og gospelkoret Safari ved enkelte anledninger, men i bunn og grunn er dette Slettahjell så nært og nakent som vel tenkelig.

Gospel er en viktig ingrediens i denne historia til Slettahjell, men som alltid mikser hun det med jazz og soul og andre herligheter. Med et repertoar henta fra giganter som brødrene Gershwin, Tom Waits og Leonard Cohen samt Slettahjell-låter til dikt av Emily Dickinson og en helt egen: «Be Steady», gir hun oss en liten og helt uforglemmelig time.

Det er ikke vanskelig å høre og føle at Solveig Slettahjell stortrives i dette intime formatet. Hun forteller oss i enda større grad enn tidligere hvilken strålende historieforteller hun er og på en dag som denne blir det også som en stor hyllest til arva etter Aretha Franklin.

Takk for meg, hvisker Slettahjell helt til slutt. Det er på alle vis vi som skal takke.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.