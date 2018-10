Flotte sanger

Ingen som var i nærheten av den store visebølga kan ha unngått å stifte bekjentskap med Olle Adolphsons (1934-2004) enorme og storslåtte skattekiste. Mange har plukka fram igjen en låt her og en sang der, men her har sangeren Mikael Samuelson og gitaristen Mats Bergström virkelig satt sammen noe av det aller flotteste og sterkeste Adolphson skapte gjennom sitt liv.

Mange så på Adolphson som Evert Taubes naturlige etterfølger. Med «fasit» i hånd så er det ikke så vanskelig å skjønne det. Adolphson var som sin læremester en historieforteller av guds nåde. Han hadde en evne til å observere og beskrive store og små saker som gjorde at vi alle kunne skape våre egne bilder og få oss til å tenke og ofte humre.

Flere av av Adolphsons viser har blitt klassikere som har blitt tolka av mange innen mange sjangre. For meg er for eksempel Niels-Henning Ørsted Pedersens versjon av «Trubbel» av typen uforglemmelig.

«Trubbel» er også en av de 14 sangene opera/visesanger Mikael Samuelson og gitarist Mats Bergström har valgt ut til denne hyllesten. Jeg må bryte sammen å tilstå at dette er mitt første møte med de to herrene, men etter å ha lest meg opp litt så skjønner jeg at det er musikere med et heftig rulleblad vi har med å gjøre. De to har blant annet gitt ut flere Taube-skiver sammen og det er i denne tradisjonen vi også befinner oss her.

Samuelson har ei vakker og stor stemme med mye varme i seg. Operasangeren får i stor grad hvile her - det er historiefortelleren og visesangeren som står sentralt også i sanger som «Nu har jag fått den jag vill ha», «Nu är det gott att leva» og «Resan hem». Bedre reisefølge enn den eminente gitaristen Mats Bergström er det heller ikke mulig å finne for dette landskapet.

Olle Adolphsons univers er av den tidløse sorten. Det er å håpe at Mikael Samuelson og Mats Bergström også får opp ørene hos nye generasjoner med denne hyllesten.

