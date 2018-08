For et møte!

Lloyd og Williams, som begge kommer fra sørstatene, møttes for første gang i april i fjor til en konsert i Los Angeles. Jubelen var påtakelig både på scena og i salen og turen gikk rett i studio. Seinere blei to septemberdager plussa på og her er resultatet.

Med sitt superband The Marvels, bestående av gitarist i egen klasse Bill Frisell, trommeslager Eric Harland, steelgitarist og dobroist i ultraklassen Greg Leisz og bassist Reuben Rogers, møter Lloyd, som har rundet 80 nå og som har vært en del av jazzeliten siden midten av 60-tallet med unntak av noen år i indre eksil der han trakk seg fullstendig bort fra alt som hadde med musikk å gjøre, Williams på et sted der de tydelig stortrives alle sammen.

Jeg bryter sammen og innrømmer at min kjenneskap til Williams ikke er av det inngående slaget. Etter gjennombruddet med «Car Wheels on a Gravel Road» i 1998 har Williams (65) inntatt ei lederrolle innenfor rootsfamilien i et landskap der både folk, rock og country er sentrale ingredienser.

Frisell og Leisz har spilt på Williams skive fra 2016, «The Ghosts of Highway 20», så forbindelsene her var altså åpenbare. Vi visste at de to er musikanter som ikke bryr seg nevneverdig om sjangergrenser og her befinner de seg i et vidåpent landskap de - og alle de andre - stortrives i.

Repertoaret består av både Lloyd- og Williams-låter, «Ballad of the Sad Young Men» som blant andre Radka Toneff gjorde en fantastisk versjon av, «Monk´s Mood» på duo med Lloyd og Frisell og så avsluttes den godt og vel 70 minutter lange festen med en nydelig og original versjon av Jimi Hendrix´ klassikeren «Angel».

De seks involverte har skapt så sjangersprengde og inderlig musikk som vel tenkelig og alle med åpne ører og andre åpne sanser vil finne mye å glede seg over her.

