Fra Italia til Rainbow

Travaglinis kjenneskap til Kongshaug og Rainbow førte til at elfenbensplukkeren dro til Oslo for vel to år siden for å få akkurat den lyden han hadde hørt så mange ganger gjennom utallige ECM-innspillinger. Det har han fått pluss at han har gitt oss en vakker solopiano-ekskursjon med masse originalitet ved seg.

Travaglini er en teknisk langt framskreden musiker med en solid ballast både når det gjelder jazz og klassisk musikk. Det setter han sammen til et vakkert, poetisk og høyst personlig uttrykk med masse dynamikk i seg.

Stefano Travaglini sammen med Jan Erik Kongshaug i Rainbow Studio.

Under Kongshaugs vinger gikk Travaglini inn med et fortsett om å skape en times lang seanse uten overdubbing eller redigering av noe som helst slag.

Med ei fin blanding av egne melodier og kjente låter som «Monk´s Mood» og «Softly, as in a Morning Sunrise», forteller Travaglini oss at han er en klangbehandler og improvisator med mye personlig på hjertet. Han fabulerer, han puster, han eksploderer på et forsiktig vis og han gir oss ei ny stemme som det har vært en sann glede å tilbringe tid sammen med - med Jan Erik Kongshaugs magiske evner som fødeselshjelper.

